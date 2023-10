Novo ciclone e frente fria aumentam instabilidade no Sul nesta semana

Fernando Frazão/Agência Brasil – 28/09/2022 Novo ciclone extratropical pode voltar a atingir a região Sul

A primeira semana de outubro é marcada por baixas temperaturas e tempo firme na maior parte da região Sul, com um novo ciclone sendo esperado nos próximos dias. Nesta segunda-feira (2), a passagem de uma frente fria reforça a entrada do ar polar, que deve levar tempo mais frio para as regiões dos Vales em Santa Catarina, ao Rio Grande do Sul e a áreas de serra e planalto.

Embora a manhã tenha começado com geada, o sol deve aparecer ao longo do dia e deixar as temperaturas mais “agradáveis”, de acordo com a Climatempo. As chuvas, no entanto, voltam a ganhar força com a mudança no padrão de circulação de ventos nesta terça (3), espalhando nuvens carregadas na maior parte da região sulista.

Amanhã, o tempo volta a ficar mais instável devido à baixa pressão e aos baixos níveis de fluxo de umidade, especialmente no centro-oeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Nessas partes dos estados devem ser registradas pancadas fortes com raios e ventos moderados.

Essa baixa pressão faz com que, na quarta (4), haja a formação de um novo ciclone extratropical em alto mar, segundo a Climatempo, o que dará origem a uma frente fria na região. O instituto de meteorologia destaca que o fenômeno não vai se formar sobre o Sul ou atuar diretamente sobre ele, mas deve reforçar o tempo instável, as nuvens carregadas, temporais e ventanias.

Com a chegada do ciclone, o tempo na região deve ficar encoberto, com risco de temporais no norte do Rio Grande do Sul e centro-oeste de Santa Catarina. Já no Paraná, chuvas são esperadas, mas por influência do deslocamento da frente fria em direção ao Sudeste, que vai reforçar muitas nuvens.

Já na quinta (5), porém, a expectativa é que a frente fria se afaste mais em direção ao oceano e o tempo volte a ficar firme em grande parte da região. O Paraná, no entanto, vai continuar registrando chuvas, mas sem indicativos de temporais.

Até o próximo final de semana, a tendência é de um fluxo maior de umidade sobre o Sul. Conforme a previsão, a semana deve terminar com novos temporais na região, principalmente no interior sulista.

Fonte: Nacional