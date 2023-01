Novo comandante convoca primeira reunião de cúpula com o Exército

Ricardo Stuckert Presidente Lula cumprimenta novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.

O novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva , convocou a primeira reunião com a cúpula da Força para a próxima terça-feira (24). Os demais 16 generais de quatro estrelas que compõem o Alto Comando serão informados das diretrizes do novo chefe do Exército neste encontro.

Paiva substituiu o general Júlio César Arruda, demitido no sábado (21). O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, justificou a troca no comando alegando que houve “fratura de confiança” na relação do governo com a Tropa.

“Evidentemente, depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro , as relações, principalmente do comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós precisávamos estancar isso logo no início desse episódio. Até para que nós pudéssemos superar esse episódio”, disse o ministro em um breve pronunciamento no Palácio do Planalto. Em entrevista ao jornal o Globo, Múcio revelou que tentou reconstruir a relação, mas que “não tinha mais clima”.

A nomeação do novo comandante do Exército foi publicada na noite de sábado (21) no Diário Oficial da União (DOU). Contudo, a passagem do Comando ainda não tem data para ocorrer de forma oficial.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional