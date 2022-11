Novo foco de praga que atinge culturas de cacau e cupuaçu é detectado no Amazonas

Um novo foco da praga Moniliophthora roreri, causadora da doença conhecida como Monilíase do Cacaueiro, foi detectado no município de Tabatinga, no estado do Amazonas, na região da tríplice fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru. Dessa vez, o caso foi detectado em comunidades rurais ribeirinhas.

A suspeita da ocorrência da praga foi verificada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com o apoio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), e confirmada por meio de análise laboratorial realizada pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Goiânia (LFDA/GO).

Com a conformação do foco, o Mapa deverá adotar as medidas de contenção e controle, em conjunto com as demais instituições oficiais de Sanidade Vegetal e de pesquisa envolvidas, a fim de evitar a disseminação da praga em áreas de cultivo de cacau e cupuaçu em outras regiões.

A doença, que atinge a semente das plantas do gênero Theobroma, como o cacau (Theobroma cacao L.) e o cupuaçu (Theobroma grandiflorum), causando perdas na produção, não apresenta riscos à saúde humana.

Devido ao seu potencial de danos às culturas que atinge, é de fundamental importância a notificação imediata de quaisquer suspeitas de ocorrência da praga às autoridades fitossanitárias locais.

Fonte: AgroPlus