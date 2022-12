Novo Horizonte do Oeste recebe R$ 300 mil para aquisição de material didático Nas Ondas da Leitura

Através de solicitação do presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Vale do Anari, vereador Villaci (MDB), o deputado Adelino Follador (União Brasil) destinou R$ 270 mil, por meio de emenda parlamentar, celebrado através de convênio com a Secretaria de Estado da Agricultura, para investimentos na Agricultura do município.

O valor foi disponibilizado para a Prefeitura no último dia 29 de novembro, e o processo de licitação está em andamento para aquisição de 02 (duas) Caçambas Agrícolas, 01 (uma) Plantadeira e Adubadoura, 03 (três) Distribuidores de Calcário, 01 (uma) colhedora de Forragem e 03 (três) Pás Agrícolas Traseira Hidráulica.

A meta é beneficiar aproximadamente 900 pequenos produtores rurais, contribuindo para redução do êxito rural, através da criação de empregos e rendas na agricultura familiar, possibilitando um nicho de comércio, fomentando a produção rural, assim, melhorando as condições de trabalho dos pequenos agricultores.

Para o vereador Villaci, o objetivo da aquisição destes equipamentos é promover o desenvolvimento rural, relacionando estas aquisições com ênfase no atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

Ainda de acordo o vereador, a capacidade produtiva do solo do município é de baixa qualidade, assim, a metodologia usada para efetuar a produção agrícola sempre foi a rotatividade de uso de áreas, sendo uma área em repouso e outra utilizando a queimada para limpeza, em cultivo. Em muitos casos ocorria sempre a limpeza de novas áreas em florestas. As áreas em pastagens, ao longo dos anos, foram perdendo sua capacidade produtiva. Diante deste quadro, muitos agricultores familiares abandonaram o cultivo de lavouras anuais, se concentrando apenas na produção de café, cacau e na criação de gado leiteiro.

Com a implantação dos processos de mecanização agrícola, torna possível elevar os agricultores familiares ao sistema produtivo anual, reduzindo os custos de produção e aumentando a produtividade por área. Para que os o pequeno agricultor tenha acesso as novas técnicas e tecnologias é necessário a intervenção do poder público, disponibilizando acesso aos equipamentos, treinamentos e insumos necessários. “Com a disponibilização desses implementos agrícolas, será possível complementar os equipamentos já existentes, ampliando a área de atuação na agricultura familiar, por isso, somos gratos ao deputado Adelino Follador, um grande parceiro do Vale do Anari”. Finalizou Villaci.

Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Arquivo