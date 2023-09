Novo Horizonte do Oeste recebe recursos para obras de infraestrutura e maquinário agrícola

O município de Novo Horizonte do Oeste vem sendo contemplado com vários investimentos, assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), junto ao Governo do Estado. Entre as recentes obras executadas e entregues à população, está a ponte de concreto sobre o Rio Corgão, na linha 148, uma antiga reivindicação dos moradores da região. Cirone viabilizou R$1.045.000,00, para a execução da obra.

De acordo com o vereador Diogo Padilha, o deputado tem trabalhado pela liberação de recursos tanto para a cidade quanto para área rural de Novo Horizonte. Ele disse que com o apoio de Cirone e do governador Marcos Rocha, antigas reivindicações dos moradores foram atendidas, a exemplo da ponte do Rio Corgão e do rebaixamento da serra da Linha 148 Sul. “Sensibilizado com as dificuldades dos agricultores, o deputado Cirone Deiró levou a reivindicação ao governador Marcos Rocha, que autorizou a execução da obra”, explicou Diogo.

As associações rurais também receberam recursos para aquisição de máquinas de beneficiamento de café e outros equipamentos para melhorar a qualidade da produção da cultura. Os cafeicultores da Associação dos Produtores de Café Especial de Novo Horizonte do Oeste receberam o valor de R$ 160 mil e a Associação dos Produtores Rurais Boa União o valor de R$ 120 mil. A Associação dos Produtores Povo Unido também está sendo contemplada com o valor de R$ 121 mil.

O vereador informou que, com o apoio de Cirone, a Prefeitura também já recebeu R$175 mil para a compra de tubos PEAD e R$165 mil para a aquisição de manilhas. Segundo ele, a parceria com Cirone tem sido decisiva para a administração do prefeito Cleiton Cheregatto. “Estamos avançando em áreas importantes para o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou.

Cirone Deiró destacou a importância da união de forças com o vereador Diogo Padilha, o prefeito Cleiton Cheregatto e o governador Marcos Rocha, no que diz respeito aos investimentos realizados no município. “Expresso meu reconhecimento ao governador, pela liberação dos recursos e ao prefeito, pela seriedade na aplicação das verbas destinadas ao município”, disse.

Texto: Eli Batista / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO