Novo presidente do TJRO inicia semana com reuniões de trabalho: “Levar a Justiça para todo estado: toda comarca, todo município e todo distrito”

O primeiro dia útil do ano de 2024 foi também o primeiro dia de trabalho como presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia do desembargador Raduan Miguel Filho, que lidera o Poder Judiciário Estadual no biênio 2024/2025. No edifício-sede, em Porto Velho, o novo presidente se reuniu com o vice-presidente, desembargador Glodner Luiz Pauletto, e com o corregedor-geral da Justiça, desembargador Gilberto Barbosa.

Entre as prioridades da gestão, a busca pela atuação efetiva da Justiça, in loco, em cada canto do estado. “Nosso foco sempre será o jurisdicionado, aquele cidadão que precisa dos serviços que oferecemos para ter tranquilidade e saber que seus direitos estão garantidos, segundo as leis do nosso país. Levar a Justiça para todo estado; toda comarca, todo município e todo distrito é a nossa missão primordial”.

O novo presidente destacou ainda que sua gestão vai ser pautada no tratamento humanizado de todas as pessoas que formam a força de trabalho que movimenta e dá vida ao Poder Judiciário. “Nossos(as) servidores(as) e magistrados(as) são os(as) grandes responsáveis por essa grande máquina. Cada engrenagem precisa ser cuidada e receber atenção para que o todo continue funcionando de forma adequada”, disse o presidente ao anunciar que abrirá um canal exclusivo e direto de comunicação dos públicos interno e externo com a presidência do Tribunal.

No final de dezembro a nova cúpula participou da inauguração do Fórum Digital de Cujubim, município localizado a cerca de 220 quilômetros de Porto Velho. O vice-presidente e o corregedor-geral da justiça estiveram na localidade e conferiram as instalações, estrutura e detalhes do funcionamento. Gilberto Barbosa afirmou que o projeto dos fóruns digitais será incrementado, com a presença da Justiça, não só de forma virtual, mas de forma presencial. “Estamos estudando uma forma de levar o(a) juiz(a) periodicamente a esses locais”, anunciou o novo corregedor.

Para o desembargador Glodner Pauletto, que representou a presidência do Tribunal na inauguração de Cujubim, “o maior prêmio é ver o cidadão rondoniense ser atendido na sua mais simples necessidade, sem precisar de deslocar ou percorrer grandes distâncias para isso, sem gastar o que não pode com transporte, ou ainda sem perder muito tempo para resolver seus problemas”.

Nesta quarta-feira (3), a cúpula diretiva do TJRO acompanhou também adequações nas instalações de parte do edifício-sede e realizou reuniões com a juíza auxiliar da presidência, Valdirene Clementele, e com o secretário de Gestão de Pessoas Gustavo Nicocelli.

Visitas

O presidente Raduan Miguel recebeu também nesta quarta (3) as visitas da presidente da Associação de Magistrados de Rondônia, juíza Euma Tourinho, e do conselheiro Edilson de Sousa Silva, vice-presidente executivo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

