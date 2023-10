Novo Programa de Aceleração do Crescimento define prazo para estados e municípios cadastrarem projetos

Rondônia será um dos estados contemplados com o pacote de investimentos das ações do Novo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, lançado recentemente pelo Governo Federal. Com o lançamento da seleção para novas obras do programa, estados e municípios podem inscrever propostas de 9 de outubro a 10 de novembro nas áreas de Saúde, Educação, Infraestrutura, Água para Todos e Cidades Sustentáveis.

De acordo com o secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos de Rondônia – Seosp, Elias Rezende, serão contemplados projetos em diferentes esferas, como Saneamento Básico, Abastecimento de Água e Cidades Sustentáveis. Dentro desse pacote serão cadastrados para eventuais contemplações: projetos de esgotamento sanitário, expansão de rede de abastecimento de água tratada, praças, iluminação pública, além de implantação de canais.

Para o secretário, o cadastro desse pacote de projetos reafirma o interesse do Estado em dar celeridade às ações, em cumprimento aos sete eixos do atual Plano Estratégico de Rondônia, “Um Novo Norte. Novos Caminhos”. “O Governo de Rondônia tem investido nesses setores no município, levando mais dignidade, segurança e qualidade de vida à população”, frisou.

NOVO PAC

Divididos em duas etapas, com investimento de R$ 65,2 bilhões na primeira e R$ 70,8 bilhões na última, o Governo Federal pretende reforçar, principalmente, a melhoria das cidades. A mobilidade urbana, prevenção de desastres naturais, esgoto sanitário, entre outros, terão aporte de R$ 40 bilhões, segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Dentro das cinco áreas do eixo principal do PAC, há 27 modalidades de investimentos que incluem maternidades, policlínicas, ambulâncias, Unidades Básicas de Saúde – UBS, Unidades Odontológicas Móveis – UOM, escolas de tempo integral, creches, Centros de Artes e Esportes Unificados – CEU, projetos de abastecimento de água urbanos e rurais, entre outros.

O ministro ressaltou a importância do empenho de governadores e prefeitos para o desenvolvimento das cidades e geração de emprego e renda. “Solicitamos e queremos o envolvimento pessoal de cada governador e prefeito, para que possamos garantir a implementação e agilidade dessas obras”, observou Rui Costa.

