Novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar é inaugurado pelo Governo de Rondônia, em Guajará-Mirim

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, realizou nesta sexta-feira (3), a entrega do novo quartel do Subgrupamento de Bombeiros Militar, do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRO), em Guajará-Mirim. Na ocasião, foi realizada a passagem de comando do quartel, assumindo o 1º tenente BM Raimundo Pinto dos Santos, no lugar do capitão BM Josimar Ribeiro Bragado.

O investimento do Governo de Rondônia de R$ 1.415.521,13, visa valorizar todos os profissionais da área promovendo mais infraestrutura para que a tropa possa cumprir a missão junto à sociedade de forma mais ágil e eficaz. Na ocasião, também foi realizada a entrega de um micro-ônibus adquirido pelo Governo do Estado. “Investir em segurança pública é pensar em atender os anseios da população. O novo quartel faz parte do projeto do Governo do Estado com objetivo de garantir melhores estruturas para melhor atender a população”, destacou o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

A Corporação recebeu o terreno como doação feita pela prefeitura de Guajará-Mirim. A obra teve início em novembro de 2021, executada pelo Governo do Estado, tendo recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Neidson de Barros e, também, do fundo especial da Corporação.

Em um ano, a obra ficou concluída e agora está sendo entregue. O quartel em Guajará-Mirim terá à disposição, 25 bombeiros militares que são essenciais para a coordenação e a execução de ações de defesa civil, prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento, controle de tráfego de embarcações próximos a rios e lagoas, elaboração de normas relativas à segurança das pessoas e dos seus bens contra incêndios e outras previstas em lei.

O secretário da Sesdec, Felipe Vital, destacou a importância desse novo empreendimento público para atender a população de Guajará Mirim e região. “Hoje é um dia especial para o Corpo de Bombeiros e principalmente para a sociedade que é a maior beneficiada com todas essas novidades. É com trabalho, coragem e respeito ao povo rondoniense, que continuaremos firmes nas ações de defesa em Rondônia. Somos gratos a Deus e ao Governo de Rondônia pela atenção que tem dado à Segurança Pública e em especial ao CBMRO”, disse Vital.

Fonte: Governo RO