Novo Raio X digital de Jaru já está em pleno funcionamento; O equipamento é uma indicação da Vereadora Sol

A prefeitura de Jaru, concluiu ainda no último final de semana, a instalação do novo Raio-X digital, que atenderá as demandas do Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas.

Na ocasião, o prefeito João Gonçalves Júnior, esteve no local e acompanhou a entrega do serviço. “O equipamento foi instalado com sucesso e já está em pleno funcionamento”, disse.

O prefeito destacou que o Raio-X digital possui qualidade bem superior ao analógico, porque garante maior precisão na realização dos exames. “O nosso compromisso é trabalhar continuamente para a modernização da saúde pública de Jaru”, ressaltou.

O equipamento que irá atender as demandas do Hospital Municipal, Sandoval de Araújo Dantas, foi adquirido por meio da solicitação da Vereadora Sol de Verão ao Senador da República Marcos Rogério.