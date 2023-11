Novo repasse do Delegado Lucas garante compra de medicamentos para Nova Brasilândia D’Oeste

Dentro da disposição de a direção-geral da Escola do Legislativo, mantida pela Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), presidida pelo deputado Marcelo Cruz (Patriota), os cursos disponibilizados para capacitação dos servidores públicos, também são oferecidos à comunidade em geral. Inclusive com as disciplinas sendo ministradas em bairros, à noite e em condomínios populares, como o de Libras, iniciado no último domingo (12), no residencial Morar Melhor, em Porto Velho.

Estão participando do curso, no Centro Comunitário do Morar Melhor, um dos residenciais de maior população da capital, 32 alunos com carga horária de 12 horas/aula. “A maioria doe frequentadores do curso é de mulheres, mães. Elas estão tendo a oportunidade de aprender a se comunicar, através de uma das línguas mais utilizadas nos dias atuais, facilitando a interatividade entre as pessoas surdas”, argumentou o diretor-geral da EL, Alexandre Silva, que está entusiasmado com a iniciativa, que tem o apoio da Mesa Diretora da Alero, presidida pelo deputado Marcelo Cruz.

O curso será encerrado na terça-feira (14) com os alunos-concluintes recebendo certificados de participação. Para Alexandre Silva, “será um documento a mais no currículo das pessoas, que buscam melhoria da qualidade de vida se capacitando em uma linguagem tão importante como a de Libras”.

A escola dos deputados capacita, através dos inúmeros cursos os servidores da Alero, e tem parcerias com os governos federal, estadual, prefeituras, câmaras de vereadores, autarquias e iniciativa privada sem custo para os participantes.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Emanuelle Lima / Secom Escola do Legislativo

Fonte: Assembleia Legislativa de RO