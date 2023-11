Novos pedidos de repatriação serão avaliados, diz Mauro Vieira

Agência Brasil – 10.11.2023 Mauro Vieira

O Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que novos pedidos de repatriação de brasileiros na Faixa de Gaza serão avaliados após a chegada do primeiro grupo ao Brasil, prevista para a noite desta segunda-feira (13).

A declaração aconteceu durante uma entrevista de Vieira para a GloboNews: “Vamos trabalhar agora, a partir da chegada deles, com outras informações, para saber se haverá um outro grupo de brasileiros e familiares próximos que estejam interessados em voltar ao Brasil.”





Na manhã de hoje, o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, conversou com o Uol News sobre o assunto. “Não há uma segunda lista. Nosso escritório tem sido contactado por famílias e brasileiros que estão tanto em Gaza como no Brasil que, com a intensificação do conflito e o agravamento da situação, demonstraram interesse [em deixar Gaza]. Essa é uma situação nova.”

Os 32 brasileiros que deixaram a Faixa de Gaza devem chegar na Base Aérea de Brasília às 23h30 desta segunda (13). Duas paradas técnicas estão previstas antes: em Las Palmas, na Espanha, e na Base Aérea do Recife.

Fonte: Internacional