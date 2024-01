Novos restaurantes podem ser credenciados no Programa Prato Fácil em Guajará-Mirim após indicação da Dra Taíssa

A deputada Dra. Taissa (PSC) apresentou uma indicação ao Poder Executivo para a abertura de um edital visando o credenciamento de restaurantes nos bairros Jardim das Esmeraldas, Nossa Senhora de Fátima e Próspero.

A proposta visa a implementação do programa Prato Fácil em áreas de maior vulnerabilidade social, oferecendo refeições a preços acessíveis.

Compreendendo as necessidades da população, Dra. Taíssa destaca a importância de levar o programa Prato Fácil para regiões mais distantes, onde a ausência de restaurantes parceiros cria dificuldades de acesso à alimentação.

Os bairros mencionados, situados até 5,5 km dos estabelecimentos credenciados mais próximos, enfrentam desafios como a falta de veículo próprio e recursos financeiros para deslocamento diário.

“A iniciativa não apenas visa facilitar o acesso a refeições a preço popular, mas também busca atender a mais famílias, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social”, destaca a parlamentar.

Os credenciamentos nos bairros solicitados dependem dos restaurantes que desejam participar do programa. De acordo com a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), após o prazo do último credenciamento, que encerrou no dia 18 do corrente mês, é feita uma análise documental, e os que cumprem os requisitos devem receber uma fiscalização física no local, realizada por equipes da Seas. A vistoria visa garantir um local adequado para servir a população.

O programa Prato Fácil, idealizado pela Seas, tem se mostrado importante para garantir alimentação adequada, e sua expansão para essas regiões promete aliviar o impacto financeiro e logístico enfrentado por muitas famílias. Atualmente, as refeições do programa em Guajará-Mirim são oferecidas nos seguintes locais:

Petisco Restaurante – Avenida 8 de Dezembro, 1493, Setor 02;

Restaurante e Pizzaria Paradise – Avenida Leopoldo de Matos, 1748, Setor 02;

Restaurante Delícia da Terra – Avenida 8 de Dezembro, 1070, São José.

O edital proposto pela deputada visa atrair restaurantes dispostos a participar do programa e contribuir para a oferta de refeições acessíveis nessas comunidades.

Espera-se que essa medida tenha um impacto positivo na qualidade de vida dos residentes, eliminando obstáculos e proporcionando uma solução eficaz para as necessidades alimentares nas áreas mais carentes do município.

Texto: Rosa Rodrigues / Assessoria parlamentar

Foto: Divulgação

Fonte: Assembleia Legislativa de RO