Nubia Oliiver, musa dos anos 90, desabafa sobre envelhecer: “A bunda cai, o peito também, mas e daí?”

“Eu nunca tinha passado por uma situação dessas, de você começar a se relacionar com um pessoa e você ser uma corna consciente”, disse ela.

Andressa Urach abriu o jogo sobre seu novo romance! Após assumir que está em um relacionamento aberto com o criador de conteúdo adulto Lucas Ferraz, Andressa usou as redes sociais para dar detalhes sobre como é a relação dos dois.

De acordo com a modelo, ela ainda está aprendendo a lidar com o ciúmes que sente do amado.

“Acabei de chegar em casa, vocês viram o que aconteceu com meu sapato, né?”, disse ela através do Instagram Stories, revelando que estragou seu salto alto. “Pensa no nervoso da pessoa, afinal, neste exato momento estou ciente que estou sendo traída. Lucas está gravando e eu estava conversando com ele no Whats e acabei estragando meu salto”.

“Olha, eu vou falar pra você, eu nunca tinha passado por uma situação dessas, de você começar a se relacionar com um pessoa e você ser uma corna consciente (risos). Olha que situação difícil. Paguei minha língua porque eu disse que nunca ia namorar um criador de conteúdo”, continuou. “Agora eu entendo como é difícil”.

Andressa assumiu o relacionamento com Lucas na última segunda-feira, 29, através do Instagram. Os dois são influenciadores da Privacy e, inclusive, o criador participou do gang bang produzido pela musa, que gerou enorme repercussão.

“Eu e o Lucas estamos nos conhecendo! Estamos num relacionamento aberto no momento. Afinal, tanto eu quanto ele somos criadores de conteúdo. Então, não podemos, nesse momento, ter um relacionamento monogâmico”, comentou ela ao publicar uma foto com o amado. “Deixei claro para ele que, neste momento, o que os olhos não veem, o coração não sente. Estamos nos curtindo e nos conhecendo”.