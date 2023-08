Núcleo de Fissurados de Rondônia realizou mais de 2 mil atendimentos de janeiro a junho deste ano

Rondônia registra desempenho positivo na geração de empregos, com um saldo de 7.708 empregos formais no primeiro semestre de 2023. É o que garante o levantamento realizado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). E foi o setor de serviços o responsável pela maioria dos postos de trabalho criados no Estado, seguido pela Construção, Indústria e da Agropecuária.

O número total de vagas abertas em Rondônia no no primeiro semestre de 2023, foi de 81,9 mil, sendo a 3ª maior da região Norte, de acordo com levantamento realizado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados ( Caged ). O impulsionamento na geração de emprego e renda faz parte da carteira de políticas públicas do Governo de Rondônia, desenvolvida no âmbito da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, com iniciativas como o Geração Emprego; Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios, o Proampe, e a Invest Rondônia.

O setor de serviços é o responsável pela maioria dos postos de trabalho criados no Estado, seguido pela Construção, Indústria e da Agropecuária. O vice-governador e secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, Sérgio Gonçalves, explica que o impulsionamento na geração de emprego e renda é resultado das políticas públicas aplicadas pelo Governo de Rondônia.

‘‘O Governo de Rondônia tem se empenhado em criar ações que gerem mais empregos e renda, pois o nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida para a nossa população. A pesquisa do Caged mostra que estamos no caminho certo, e queremos avançar cada vez mais no desenvolvimento econômico do nosso Estado’’, afirma Sérgio Gonçalves. Em todo o país, o saldo superou 1 milhão de novos empregos formais no primeiro semestre, sendo 61.215 na região Norte do Brasil.

PROGRAMAS

O Geração Emprego reúne diversas ações para melhorar a empregabilidade, desde a oferta de capacitação gratuita a disponibilização de vagas de empregos, e tudo pode ser acessado pela plataforma. Já por meio do Proampe , o Estado ajuda na manutenção de negócios, com oferta de crédito de R$ 300 até R$ 100 mil; com a menor taxa de juros praticada no mercado.

Esse ano, o Proampe passou a ter condições especiais para mulheres em vulnerabilidade social e em situação de violência doméstica por meio do ‘‘Proampe Delas’’. Enquanto que o Invest Rondônia trabalha para atrair novos negócios, assim também como ajudar empreendedores a colocarem seus produtos no mercado internacional.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

Além disso, o Governo de Rondônia investe na educação profissional com cursos gratuitos para que a população esteja cada vez mais preparada para ocupar as vagas abertas no mercado de trabalho. De acordo com levantamento realizado pelo Idep, nos cursos técnicos, o número de matrículas saltou de 633 para 1.174, representando um aumento de 185%, do primeiro quadrimestre de 2022 em comparação ao mesmo período de 2023. O aumento também foi significativo em relação aos cursos de qualificação profissional, com ampliação de 5.510 para 11.231 matrículas, equivalente a 204%.

O Idep está com inscrições abertas até dia 3 para cursos remotos de Mídias Digitais, Auxiliar Administrativo e Automaquiagem, e também o curso presencial de Norma Regulamentadora NR 33, que será realizado no polo Flora Calheiros, na zona Leste de Porto Velho. Mais informações sobre os cursos disponíveis, assim como a forma que devem ser feitas as matrículas estão disponíveis no site da instituição.

Fonte: Governo RO