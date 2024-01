NUM PAÍS DIVIDIDO, SEM DIÁLOGO E RADICALIZADO, O 2024 COMEÇA COM ENORMES PROBLEMAS E SEM SOLUÇÕES À VIST

O ano começa igual ao final do que se foi. O Brasil rachado; dependendo do lado, a notícia é positiva para o governo Lula ou é radicalmente o oposto; nunca se sabe se a mídia está fazendo notícia verdadeira ou apenas aquilo em que se especializou, tratando tudo sob o ponto de vista ideológico e sempre a favor de um lado; nunca se sabe se há algo aproveitável nas redes sociais.

Nelas, a imensa maioria é de duríssimos ataques ao atual ocupante do Planalto e seus aliados. Ou seja, o brasileiro comum, o cidadão que liga a TV para saber o que está acontecendo ou acessa a imensa maioria dos sites ou, ainda, vai às redes sociais para saber de alguma coisa concreta, ao terminar sua pesquisa, sai pior informado do que estava antes, ao tentar entender o que está acontecendo de verdadeiro no seu país.

Dependendo do que assiste, fica sabendo que o Brasil vive tempos maravilhosos, com a inflação em queda, caminhando para o pleno emprego; com os preços dos supermercados desinflamando; com um país onde a prosperidade bate à porta, com um governo muito perto da perfeição.

Quando se vai ao oposto, se é informado de que a inflação e o desemprego, ao contrário, têm seus números maquiados pelo IBGE e outros institutos: que há preços de mercadorias nas prateleiras que deram um salto; que a picanha prometida por Lula está mais cara; que o rombo nas empresas públicas bate nos seis bilhões de dólares e que as contas do país estão numa vermelho sangue, com uma gastança desenfreada.

Há uma parte da mídia que chama o orçamento secreto de “emendas do relator”; que se cala ante mais de 10 bilhões dados a deputados e senadores para apoiarem o Planalto; que diz que ter inflação é positivo e que se os preços dos combustíveis subirem vai ser bom para o país. Poucos falam nos cortes de milhões na Educação e nos programas sociais; no aumento das queimadas e do desmatamento e zero sobre o que as ONGS internacionais estão fazendo contra a Amazônia, seu povo e suas riquezas.

Enfim, o 2024 chegou como uma foto renovada do ano que terminou. Vai melhorar? Para a grande mídia e os que apoiam o governo socialista do Brasil, a resposta efusiva é um grande sim.

Para os opositores, aqueles que não aceitaram e não aceitam o resultado da urnas, estamos é caminhando para o precipício. Não há o Brasil do meio termo, do diálogo, da boa vontade.

Ou você é radical e quer implantar um governo com a oposição destruída, com o corte dos direitos de quem não compartilha das suas ideias, que você e os seus chamam de progressistas ou você gostaria de ver uma revolução das Forças Armadas, para extirpar seus opositores políticos e todos os esquerdistas da vida nacional. Onde vamos acabar? Neste contexto, as previsões para 2024 não são nada positivas. Infelizmente, estamos andando por caminhos tortuosos!

SALÁRIOS DO FUNCIONALISMO INJETAM QUASE 3 BILHÕES E MEIO DE REAIS NA ECONOMIA DO ESTADO, POR ANO

Quando será pago o salário dos cerca de 52 mil servidores do Estado, referente ao trabalho do primeiro mês de 2024? A grana vai estar na conta no último dia deste janeiro.

E a primeira parcela do 13º? A data para a liberação será em 12 de julho. A segunda e última parcela está programada para uma semana antes do último pagamento de salário do ano: 12 de dezembro.

Há muito tempo, o salário do funcionalismo é pago rigorosamente dentro do mês trabalhado. Isso acontece desde o primeiro mês do primeiro governo de Ivo Cassol, em janeiro de 2003. Antes dele, houve tempos em que os vencimentos chegaram a atrasar até seis meses.

Portanto, há 21 anos exatos, essa deficiência nunca mais foi repetida. No governo Marcos Rocha, desde que ele assumiu o poder, o calendário de pagamentos é divulgado no início do ano e cumprido religiosamente, durante todos os 60 meses em que ele está no poder.

As demais datas de pagamentos divulgadas pelo Palácio Rio Madeira/CPA: fevereiro (dia 29); março (dia 28); abril (dia 30); maio (dia 29); junho (dia 28); julho (dia 30); agosto (dia 30); setembro (dia 27); outubro (dia 30); novembro (dia 29) e dezembro (dia 20). Os 14 pagamentos (incluindo as duas parcelas do 13º salário, representam, num ano, nada menos do que 3 bilhões e 500 milhões de reais injetados na economia do Estado, durante o ano.

REDITÁRIO CASSOL, UM NOME QUE SE CONFUNDE COM A HISTÓRIA RECENTE DE RONDÔNIA, LUTA PELA VIDA DEPOIS DE UM GRAVE AVC

Um brasileiro forte, lutador, que chegou em Rondônia 70, construindo aqui, com muito trabalho e amor à sua nova terra, uma rica história semelhante aos grandes pioneiros, Reditário Cassol foi vencido por um AVC hemorrágico de extrema gravidade.

Os médicos de Cacoal, que fizeram o primeiro atendimento e a primeira cirurgia, o mantiveram vivo e em São Paulo, onde está internado, há uma luta intensa por sua vida, mesmo com a gravidade da situação.

Toda a sua família (os filhos Ivo Cassol, César Cassol, Jaqueline Cassol e Nega Cassol são conhecidos por sua atuação na vida pública e empresarial do Estado; seus netos e bisnetos) reza para que o pai, o avô e o bisavô consiga sair dessa trágica situação, mesmo que as esperanças dadas pelos médicos sejam pequenas. Reditário chegou em Rondônia com sua família e começou a trabalhar duro.

Um dos pioneiros de Rolim de Moura, onde os Cassol se concentram até hoje, ele foi prefeito de Colorado do Oeste. Depois, como deputado estadual, foi o responsável direto pela criação de pelo menos 17 municípios. Teve grande sucesso como empresário e, ainda, chegou ao Senado da República, onde teve participação importante no período em que ocupou sua cadeira.

Na galeria dos grandes personagens que fizeram a grandeza do Estado e principalmente nas regiões onde sempre atuou, Reditário merece estar no rol dos grandes personagens que ajudaram a construir essa terra de Rondon, para que ela chegasse ao estágio de progresso e desenvolvimento que chegou hoje. Toda a Rondônia está torcendo para que ele consiga superar esse momento em que luta bravamente, como sempre o fez. Só que dessa vez, a luta é por sua própria vida.

EMPRESA QUE CONSTRUIU PONTE EM ABUNÃ VENCE LICITAÇÃO PARA FAZER A OBRA DA BINACIONAL EM GUAJARÁ MIRIM

Dessa vez, parece que a ponte sai mesmo. Aquela que vai lihar Guajará Mirim, no lado brasileiro a Guayeramerim, no lado boliviano e que está sendo esperada há mais de 100 anos. Isso mesmo!

A ponte binacional realizou a nova licitação em tempo recorde. A vencedora, foi a empresa Arteleste, que já realizou várias obras por aqui, incluindo a ponte sobre o rio Madeira, na Ponta do Abunã e que foi inaugurada durante o governo de Jair Bolsonaro.

É o mesmo grupo que, aqui em Rondônia, tem forte parceria com a Madecon, que também realizou, entre vários outros trabalhos, o importante serviço de acesso à nova ponte de Abunã, com um resultado extremamente positivo e que recebeu vários elogios.

A Madecon, aliás, é uma das duas empresas que está construindo a nova Rodoviária de Porto Velho em tempo recorde. O superintendente do Dnit em Rondônia, André Santos, confirmou a realização da licitação e que “a fase atual do processo é de análise da proposta apresentada pelo consórcio vencedor do certame, tendo um prazo de 45 dias para divulgação do resultado, atendendo todos critérios exigidos, seguindo para assinatura oficial do contrato de construção da ponte binacional!”.

A obras está orçada em 400 milhões de reais. Se tudo ocorrer dentro do previsto, a obra pode iniciar por volta do segundo semestre deste ano, ainda. Ou seja: agora a ponte sai mesmo!

UNIDOS TAMBÉM PELA RODOVIÁRIA, HILDON E MARIANA COMEÇAM A CAMINHADA PELA SUCESSÃO EM PORTO VELHO

Final de junho, meados de julho. Cerca de 200 dias antes do previsto. É para daqui a seis meses, no novo cronograma, a possibilidade de inauguração da nova Rodoviária de Porto Velho.

A informação consta em dois vídeos que o prefeito Hildon Chaves publicou nas redes sociais, quando visitava mais uma vez a obra, agora ao lado da ex-deputada Mariana Carvalho.

Obviamente acompanhado de uma equipe de cinegrafista e com áudio de qualidade, os vídeos mostram a dupla andando por todos os setores do novo prédio, tanto no térreo quanto no piso superior, enquanto conversam (com legendas, é claro!) falando da importância da Rodoviária, da expectativa da conclusão dela muito antes do tempo e trocando elogios.

Hildon lembrou que Mariana contribuiu com emenda de 22 milhões de reais e Mariana retribuiu, dizendo que a Prefeitura arcou com os outros 22 milhões necessários para concluir todo o trabalho. Mariana é a candidata de Hildon para a sucessão municipal. Os dois, a partir de agora, vão aparecer cada vez mais juntos, nessa fase de pré-campanha mas, principalmente, depois que ela realmente começar.

BANCADA FEDERAL SE UNE CONTRA A MP DA ONERAÇÃO DA FOLHA E A DECISÃO DE LULA DE IR AO STF CONTRA O MARCO TEMPORAL

A grande maioria da bancada rondoniense está mobilizada por duas batalhas importantes, tão logo recomece o ano legislativo. A primeira delas é a derrubada da MP que repõe a oneração da folha de pagamento, um artifício criado pelo governo Lula para não cumprir a decisão do Congresso, por ampla maioria, para manutenção da desoneração de 17 setores da economia.

O drible contra o que os congressistas decidiram causou protestos, mas a MP continua valendo, ao menos até ser derrubada. O líder da bancada federal, Maurício Carvalho e o deputado Lúcio Mosquini, estão entre os que já foram às redes sociais avisar que, logo que reiniciem os trabalhos na Câmara, começarão a batalha pela derrubada da MP.

No Senado, com exceção de Confúcio Moura, os rondonienses Jaime Bagattoli e Marcos Rogério já se posicionaram também contra a decisão do Planalto. Os dois, aliás, também tem feito pesadas críticas pelo fato do governo tentar passar por cima das decisões do Congresso, avisando que vai ao STF para derrubar a decisão que, por ampla maioria dos parlamentares brasileiros, manteve o Marco Temporal de terras indígenas.

Pressionado pelas ONGs internacionais, as que verdadeiramente mandam na Amazônia, onde se localiza a maioria das áreas, com suas imensas riquezas minerais, a União quyer priorizar afagos aos estrangeiros, causando graves danos ao Brasil. Nos dois casos, Cristiane Lopes, Silvia Cristina, Fernando Máximo, Coronel Chisóstomo e Thiago Flores já se posicionaram totalmente contar as decisões do Planalto. O que menos falou sobre o tema foi o deputado Lebrão.

É UMA LEI QUE NÃO RESPEITA A SOCIEDADE, PERMITINDO QUE LÍDERES DO TRÁFICO SAIAM PELA PORTA DA FRENTE DAS CADEIAS

Quais os critérios para soltar bandidões, chefes do tráfico, presos por serem de alta periculosidade e que, inexplicavelmente, são liberados para a tenebrosa “saidinha” de Natal, que põe na rua, em todo o país, milhares de presidiários?

A medida é um benefício para o preso que tem bom comportamento, é réu primário e cumpriu um sexto da pena ou é reincidente (?????) e cumpriu um quarto da pena.

No Rio de Janeiro, dois dos maiores traficantes, chefes de facções criminosas, foram autorizados a sairem pela porta da frente das cadeias, para o Natal e, obviamente, não voltaram. E nem vão voltar. Dos 1.735 que receberam o benefício, 253 não retornaram conforme era determinado e são considerados foragidos.

Destes, a maioria é considerada perigosa e, em qualquer país decente, com leis justas e respeitadoras da sociedade, jamais teriam benefícios como se fossem apenas primários, que merecem nova chance. Em Rondônia, mais de 500 tiveram o benefício mas, ao que se sabe, nenhum líder de facção, nenhum assassino perigoso. Mesmo assim, anda não se tem notícia se houve os que não retornaram às cadeias, conforme teriam que fazê-lo.

EMENDAS DUPLICAM NUM ANO E CONGRESSISTAS RECEBEM QUASE 35 BILHÕES PARA MANTER “AMIZADE” COM O GOVERNO

Os parlamentares que compõem o Congresso Nacional não podem se queixar do governo Lula. Para eles, muita grana. Dinheiro a rodo. Apenas em novembro, quando da votação de projetos importantes na Câmara e Senado, em menos de uma semana, foram liberados nada menos do que 10 bilhões de reais em emendas, perto de 29 por cento do total autorizado para os deputados e senadores durante todo o ano.

No final das contas de 2023, o Planalto autorizou um total de 34 bilhões e 681 milhões de reais em emendas, bem mais que o dobro dos menos de 17 bilhões liberados para o parlamento durante o último ano do governo Bolsonaro. Há alguma ilegalidade? Não há.

Lula e seu governo repetem o mesmo esquema dos seus dois governos anteriores e de parte do governo Dilma Rousseff: amizade profunda com o Congresso, à base de muito dinheiro. Mesmo aqueles que fazem uma oposição mais ferrenha ao Planalto, obviamente balançam, ao verem seus concorrentes nos Estados bamburrarem com tanto dinheiro rolando.

Por isso, que ninguém se surpreenda se, mais à frente, até os projetos mais polêmicos, considerados altamente prejudiciais ao país, como a volta da oneração à folha de pagamento e o fim do marco temporal, acabarem sendo aprovados pela maioria dos congressistas. Seria cômico, não fosse trágico!

PUBLICAÇÃO NACIONAL DESTACA TÍTULO DE MELHOR GOVERNADOR DO PAÍS PARA MARCOS ROCHA

Antes do final do ano e pouco depois de receber o título de “Melhor Governador do Brasil!”, o rondoniense Marcos Rocha comemorou mais um destaque, dessa vez na mídia nacional.

No site Planeta Folha, o feito do comandante do Executivo do nosso Estado foi homenageado com uma reportagem especial, fotos e um texto elogiando sua administração. No início do texto, a publicação destaca que “o governador de Rondônia, Marcos Rocha, foi premiado como melhor governador do país, durante cerimônia de entrega da 5ª Medalha Hipólito da Costa, que agraciou os melhores políticos do Brasil e figuras destaques do terceiro setor, no Rio de Janeiro.

O evento foi realizado pela Ordem dos Jornalistas do Brasil – OJB em parceria com o Instituto Fiscaliza, que atua como observatório legislativo, dedicado à análise de projetos de lei e políticas públicas. A solenidade foi marcada pela escolha dos que se destacaram na categoria de governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador.

Os classificados passaram por uma avaliação rigorosa, que levou em consideração terem feito uma gestão sem corrupção e que destina com seriedade os recursos públicos para beneficiar a população.

Durante a cerimônia, o governador, Marcos Rocha destacou que ver a população mais feliz e o estado de Rondônia mais desenvolvido é a maior recompensa da sua gestão.

‘‘É uma honra ser escolhido como o melhor governador do Brasil. Agradeço a Deus pelas vitórias que tenho alcançado e a população de Rondônia, que por duas vezes, me elegeu como governador. Aceitei essa missão com o objetivo de criar com responsabilidade políticas públicas para atender as necessidades da população, e ajudar Rondônia a ser mais próspero, e é nisso que tenho trabalhado,’’

No link https://planetafolha.com.br/noticias/politica/premiacao-nacional-marcos-rocha-e-premiado-como-melhor-governador-do-brasil/ há mais detalhes do destaque nacional do governante do nosso Estado, incluindo foto ao lado da secretária da SEAS e primeira dama, Luana Rocha.

PERGUNTINHA

Você é dos que aceitariam o convite de um grupo mundial, chamado de “Janeiro Vegano”, traduzindo-se para o Português, seguido por pelo menos 200 mil pessoas em vários países, que propõe que não se come absolutamente nada que tenha carne animal durante todos os dias deste mês?