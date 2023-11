Número de mortos em Gaza sobe para 9,7 mil, sendo 4,8 mil crianças

Creative Commons Parte dos brasileiros aguarda repatriação em Khan Yunis, cidade próxima à fronteira entre Gaza e o Egito

Os brasileiros que aguardam permissão para sair da Faixa de Gaza tiveram mais uma frustração neste domingo (5) após o embaixador junto à Autoridade Nacional Palestina na Cisjordânia, Alessandro Candeas, ter anunciado a suspensão da retirada de estrangeiros para o Egito, afirmando que não haveria a divulgação de “nenhuma lista hoje”.

O Brasil tem 34 pessoas na lista de espera pela repatriação na Faixa de Gaza. Desse total, 24 nasceram no Brasil; sete são palestinas em processo de imigração; e outras três são parentes próximos desses árabes que se preparam para morar no Brasil. Desse grupo, 18 pessoas estão junto à fronteira de Rafah, e 16 na cidade de Khan Yunis, que fica a cerca de 10 km da passagem para o Egito.

Outros estrangeiros também tinham a esperança de deixar a região, castigada por bombardeios vindos de Israel desde o dia 7 de outubro, no que seria a quinta lista de autorização para sair do país.

Sem novas listas, supõe-se que a prioridade será retirar as pessoas que já receberam autorização para partir – pouco mais de 500 por dia – desde a quarta-feira (1º).

Lentidão e dificuldades na repatriação

A tentativa de repatriar os civis é uma corrida contra o tempo e as bombas, visto que Israel continua a atacar Khan Yunis e Rafah pelo ar, apesar de ter emitido comunicados afirmando que a população civil no norte de Gaza teria uma janela de algumas horas para se mudar para as cidades fronteiriças “para sua própria segurança e a de seus entes queridos”. O aviso foi feito por meio do X (antigo Twitter), e não deve ter chegado à maior parte da população na região, que está sem energia e internet.

O acordo vigente para repatriação de estrangeiros na Faixa de Gaza determina que a pessoa que deseja sair da zona de conflito precisa ter seu nome autorizado pelas autoridades do Egito, que receberá os refugiados; por Israel, que teme e quer impedir possibilidade de saída de membros infiltrados do Hamas; e também pelo Qatar (monarquia que tem interlocução com o Hamas) e pelos Estados Unidos, países mediadores do acordo.

Mauro Vieira, chanceler brasileiro, falou com todos os envolvidos durante a crise humanitária. No sábado (4), o assessor internacional do Planalto, o ex-chanceler Celso Amorim, ligou para o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, tentando viabilizar uma solução para o caso.

Fonte: Internacional