Número de mortos na guerra entre Israel e Hamas ultrapassa 5,5 mil

Divulgação/ONU Explosão da Faixa de Gaza

O número de palestinos mortos na guerra entre Israel e Hamas, que entra hoje em seu 14º dia, subiu para 4.137, de acordo com dados do Ministério da Saúde palestino citados pela imprensa local. Do outro lado, mais de 1,4 mil israelenses foram mortos na guerra. No total, mais de 5,5 mil pessoas foram mortas.

Só na Faixa de Gaza, mais de 13,5 mil pessoas estão feridas. A esmagadora maioria do número de palestinos mortos também se concentra na região, embora haja 69 registros de mortos pela guerra na Cisjordânia.

Os bombardeios continuam a acontecer em Gaza. Nesta sexta-feira, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram ter atacado mais de 100 alvos do Hamas na região.

“Durante a noite, os caças das FDI atacaram mais de uma centena de alvos terroristas pertencentes à organização extremista Hamas, incluindo um túnel subterrâneo, armazéns de armas e dezenas de centros de comando operacional”, disseram as IDF.

Fonte: Internacional