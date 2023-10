Número de mortos no conflito entre Israel e Hamas passa de 1,1 mil

Reprodução/Instagram 08.10.2023 Israel ataca Gaza após bombardeio do grupo extremista Hamas

Fontes da administração do governo dos Estados Unidos afirmaram que Israel planeja lançar um ataque terrestre massivo na Faixa de Gaza nas próximas 48 horas.

A contraofensiva ocorrerá após as ações terroristas do grupo extremista armado Hamas que ataca Israel desde o último sábado (7). As informações são do jornal americano Washington Post.

Até o momento, mais de mil pessoas morreram e 4.500 ficaram feridas no conflito. O ataque terrestre, marítimo e aéreo contra Israel levou as Forças Armadas israelenses a responder com ataques pesados ​​às cidades de Gaza.





Cerca de 800 alvos foram destruídos na região, com centenas de combatentes mortos e milhares de feridos, incluindo civis.

Até o momento, ao menos 413 palestinos foram mortos, sendo 78 crianças, e 2.300 outros ficaram feridos, segundo o Ministério da Saúde palestino em Gaza. Do outro lado, em Israel, o levantamento mais recente aponta que há mais de 700 mortos e 2.243 feridos.

Fonte: Internacional