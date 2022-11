NUTRIÇÃO – Mais de mil merendeiras recebem capacitação sobre boas práticas alimentares

Cardápio saudável dentro da escola foi um dos assuntos abordados

Aos 59 anos, Sônia do Carmo conta com muito amor sobre a profissão que exerce. “Sou merendeira na rede municipal de ensino e é muito gratificante cozinhar para as crianças”. Ela trabalha na escola municipal Ely Bezerra e sua carreira começou em 2011, atuando na educação infantil.

Hoje, cozinhando para crianças até o 5ª ano do ensino fundamental, ela diz que a merenda escolar muitas vezes é a principal refeição do dia de alguns deles, então é necessário fazer tudo com muito capricho. “Eles gostam de comida de verdade, o arroz, feijão, a salada, comem tudo. Aí a gente procura fazer sempre do melhor jeito”, explica.

Sônia e mais de 1.100 profissionais merendeiros e de apoio participaram de uma capacitação oferecida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizada em duas etapas. A primeira, feita de forma remota, passou as orientações principais, já a segunda foi feita na sede do Sindsef na manhã desta quinta-feira (10), de forma presencial, onde também aconteceu a confraternização de encerramento.

“Essa capacitação é uma recomendação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação( FNDE). Anualmente nós realizamos essa capacitação com as merendeiras e incluímos o pessoal de apoio, pois o Dia da Merendeira é comemorado no dia 30 de outubro e eles – de apoio – não tem uma data específica. A gente faz questão de fazer um almoço à altura deles para reconhecer esse trabalho maravilhoso e minucioso que eles executam diariamente nas nossas escolas”, reforça a secretária municipal de Educação, Gláucia Negreiros.

O tema da capacitação foi “Descasque mais, desembale menos”, e contou com a presença de profissionais da nutrição, como a nutricionista e coordenadora do Núcleo de Agricultura Familiar da Semed, Fernanda Gomes Miranda. Ela explica como os dois processos de capacitação foram desenvolvidos.

“Nós nos capacitamos através de sistema online, com incentivo de boas práticas, alimentação saudável, como implantar o cardápio saudável dentro da escola, entre outros assuntos. Nós anunciamos na nossa capacitação que nosso maior objetivo era que tivesse um aumento no Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) e esse objetivo foi alcançado. Através do Prefeitura nós tivemos o aumento de 200% de investimentos na alimentação escolar, e com isso fizemos um novo planejamento nas partes quantitativa e qualitativa do nosso trabalho”, explica a nutricionista.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO