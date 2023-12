Nutricionistas aprovados em processo seletivo são convocados para assinatura de contrato

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – COP28 segue com uma diversidade de assuntos abordados, que vão desde a adaptação às mudanças climáticas, até as implicações socioeconômicas das políticas ambientais. No sábado (2), o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), participou do painel, Planos Estaduais e Cooperação Regional para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimada da Amazônia Legal. Representantes dos estados da Amazônia brasileira participaram da apresentação.

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, no painel foi apresentado o Programa de Cooperação Regional (PCR), para apoio à Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas da Amazônia Legal. “Essa foi uma proposta apresentada pelos secretários de Meio Ambiente, visando fortalecer a cooperação entre os governos estaduais da Amazônia Legal, dentro da temática de prevenção e controle de desmatamento e queimadas. Desta forma, visamos criar sinergias e reduzir a curva de aprendizagem em áreas onde a atuação conjunta ou coordenada pode resultar em ganhos de escala e eficiência, maior efetividade a menor custo”, destacou.

Além do representante de Rondônia, participaram, como painelistas, Eduardo Taveira, Secretário de Meio Ambiente do Amazonas; André Pelliciotti, diretor de Meio Ambiente da Secretaria de Meio Ambiente do Acre; Marli Santos, Superintendente de Gestão de Políticas Públicas Ambientais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Tocantins e Glicério Fernandes, presidente da Fundação de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima, com moderação de Manoel Serrão, do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio).

PAINEL HUB CONSÓRCIO

Já no painel no Hub do Consórcio, o tema foi fortalecimento de políticas públicas, planos e ações voltadas à regularização ambiental e aplicação de tecnologias para monitoramento, controle do desmatamento e queimadas. Na oportunidade, foram apresentadas ações, parcerias e projetos executados pela Coordenadoria de Monitoramento e Regularização Ambiental Rural (Comrar), que promovem o fortalecimento da política pública de regularização ambiental no estado de Rondônia. Bem como a capacidade de gestão e execução de recursos provenientes de financiadores externos.

Outro ponto forte foi a apresentação do GeoPortal como ferramenta tecnológica desenvolvida pela Coordenadoria de Geociências (Cogeo), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, para o apoio do monitoramento, controle do desmatamento e queimadas no Estado.

Fonte: Governo RO