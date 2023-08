“O café se destaca muito em nosso estado”, diz Cláudia de Jesus em evento internacional

Cerca de 36 produtores, pesquisadores e organizações públicas e privadas, participaram na manhã desta terça-feira (29), em Cacoal (RO), da programação do evento “Exporta Mais Brasil em Rondônia” com a presença de produtores de cafés especiais robustas amazônicos e a participação de compradores de 11 países. A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), foi convidada pelo governo federal, representado pelo ex-governador e ex-senador pelo Acre e presidente da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), Jorge Viana (PT-AC).

A deputada enalteceu políticas públicas adotadas por diversas entidades e os governos para promover a cultura do café, que segundo ela “combate as monoculturas”, favorecendo o crescimento da agricultura familiar. “Rondônia é um estado agrícola e com potencial para a agricultura familiar. A produção de café em nosso estado tem todo um contexto social e econômico. É uma atividade que favorece a permanência das famílias no campo para que possam sobreviver com renda. O café se destaca muito em nosso estado”, disse. Em pouco mais de sete meses do seu primeiro mandato a deputada já destinou mais de R$ 4 milhões em emendas parlamentares, para fomento de negócios no campo por meio de prefeituras, movimentos sociais e organizações.

Cláudia de Jesus lembrou a importância do evento organizado pelo governo federal com a participação de 20 compradores internacionais da Grécia, Bélgica, Reino Unido, China, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Armênia, Paraguai, Canadá, Estados Unidos e África do Sul. Os compradores conheceram a cadeia produtiva do café em propriedades rurais, experimentaram sabores e mantiveram diálogos com produtores grandes e pequenos. A programação encerra no dia 02 de setembro.

O objetivo do evento é aproximar esses importadores de produtores locais por meio de rodadas de negócios em formato de cuppings, nome dado ao processo que compreende a prova, a degustação, a pontuação e a classificação do grão. A expectativa é que, ao conhecerem de perto a qualidade do grão e da bebida, os compradores estreitem relações com os cafeicultores e, melhor ainda, fechem negócios in loco. Serão quatro cuppings ao longo da rodada e todos serão realizados no hotel Cacoal Selva Park, onde o grupo estará hospedado. Os produtores locais foram arregimentados pelos Cafeicultores Associados da Região Matas de Rondônia (CAFERON), que representa 10.400 produtores de Cafés Robustas Amazônicos e é parceira da ApexBrasil na organização dessa rodada.

Serviço:

O QUÊ: Rodada de Cafés Especiais Robustas Amazônicos do Programa Exporta Mais Brasil, da ApexBrasil / Lançamento oficial / Visitas técnicas

QUANDO: Lançamento oficial 29/8 – terça-feira (Diálogos Exporta Mais Brasil) / Visitas e cuppings até 2 de setembro

ONDE: Cacoal (RO) e arredores / Cacoal Selva Park (Linha E, s/n – Lote 65 Setor Prosperidade, Cacoal), com participação gratuita e aberta ao público – inscrições aqui.

Texto: Francisco Costa / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO