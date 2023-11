O evento ocorreu agora pela manhã no município de São Miguel do Guaporé e teve a participação de lideranças políticas, empresariais e da militância do partido de várias regiões do estado

Em mais um Encontro Regional bastante movimentado, desta vez no eixo da BR 429, o Movimento Democrático Brasileiro – MDB, recebeu suas lideranças políticas, empresariais e os(as) militantes de vários municípios do estado para recepcionar, dentre os seus quadros, o deputado estadual Ismael Crispin. O evento foi realizado em São Miguel do Guaporé e teve a presença do senador Confúcio Moura, do deputado federal Lúcio Mosquini, prefeitos(as), vice-prefeitos(as), vereadores(as) e secretários municipais(as).

Ao fazer uso da fala, o senador Confúcio Moura cumprimentou o deputado Ismael Crispin por escolher o MDB como seu destino partidário a partir de agora e afirmou que a sua trajetória política estava em aberto. “Como eu, que entrei na política por acaso e cheguei até aqui, todos do MDB podem chegar onde quiserem. Ninguém é dono do seu destino. Em Rondônia, os bons são premiados, o estado é generoso para aqueles que fazem o bem. O Ismael é um grande quadro, sério, comprometido“, exaltou o senador.

Ao tratar da política nacional, Confúcio Moura falou do espaço que o MDB ocupava no governo federal e o que orientava o partido era as conquistas práticas para o Brasil e para Rondônia. “Eu e a ministra Simone Tebet somos base do governo, estamos ajudando o Brasil e Rondônia. Vocês que viajam pela BR 364, podem ver as melhorias. Vejam o trecho de Itapuã, como está ficando lindo. Logo a BR será toda duplicada. A ponte binacional Brasil-Bolívia já está em licitação, 120 anos depois. E logo o Pimentel assumirá um cargo importante no Ministério da Saúde, para cuidar de todos vocês. Esse é o MDB, o partido que luta por todos e pelo equilíbrio. Venham para o MDB“, conclamou o senador.

Ao discursar, Ismael Crispin agradeceu a acolhida e se disse muito honrado pelo convite, e que se sentia bem em estar no mesmo agrupamento político do senador Confúcio Moura e do deputado federal Lúcio Mosquini. “É um momento de forte simbolismo para mim e me comprometo a me dedicar a defender as bandeiras do MDB, o seu equilibrio ideológico, seus ideais democráticos e suas políticas inclusivas. Contem comigo!“, afirmou o parlamentar.