Ferramenta inovadora foi lançada durante o Road Show – O Melhor de PVH e está disponível em site

Na noite da última quarta-feira (22), foi lançada mais uma ferramenta para a divulgação dos pontos turísticos de Porto Velho: MarIA, a nova assistente virtual anexada ao chat do site www.omelhordepvh.com.br que, através da inteligência artificial, vai sugerir lugares e atividades disponíveis em Porto Velho para quem solicitar sua ajuda.

Agora, além do aplicativo 2Clics, as placas de QRCode aplicadas em táxis, pontos turísticos, hotéis e agências, vídeos e redes sociais, as informações turísticas sobre os 16 circuitos e quatro rotas estarão disponíveis pela assistente virtual MarIA. A assistente está localizada no ícone de mensagem ao canto inferior direito do site e vai funcionar em português, inglês e espanhol, e vai ser capaz de responder às perguntas de forma personalizada, indicando o circuito ou rota turística de acordo com o gosto do usuário.

A campanha promocional turística O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros foi desenvolvida pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), após um processo de mapeamento e ordenamento turístico. MarIA é mais uma entrega da Semdestur para a população e visitantes, facilitando o acesso à informação e o auto-guiamento pela multifacetada capital de Rondônia, que dispõe de turismo para todos os gostos: aventura, história, culinária típica, natureza e tantos outros.

Para a Secretária da Semdestur, Glayce Bezerra, a ampla divulgação do turismo é essencial para o desenvolvimento econômico da cidade “quanto mais pessoas souberem do potencial turístico de Porto Velho, mais desenvolvimento chega para nós através do comércio, hotelaria, restaurantes, por isso, não cessamos esforços para divulgar e usamos a tecnologia como nossa aliada, seja no aplicativo 2Clics, nas redes sociais, nas placas de QRCode e agora com a MarIA no site omelhordepvh.com.br.”

