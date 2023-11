Desenvolvida pela Prefeitura de Porto Velho, a campanha de marketing é uma das iniciativas de destaque do turismo em 2023

A campanha turística promocional “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”, idealizada a partir do ordenamento turístico feito pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), é finalista do Prêmio Nacional do Turismo 2023, promovido pelo Ministério do Turismo, que reconhece as melhores práticas do setor no Brasil.

A premiação será no dia 16 de dezembro, durante o Salão do Turismo 2023, em Brasília. O prêmio é dividido entre duas categorias, “Profissionais de Destaque” e “Iniciativas de Destaque”, e a campanha promocional de Porto Velho figura na segunda, na categoria “Promoção e Marketing no Turismo”, ao lado das iniciativas “LGBT+ Turismo Expo”, do empreendimento Diversa Pride Marketing Feiras e Eventos, e ao lado da iniciativa “Rotas Amazônicas Integradas – RAI”, do Governo do Estado de Roraima – SECULT/ Departamento de Turismo.

O MELHOR DE PVH

O município de Porto Velho será representado pela secretária da Semdestur, Glayce Bezerra, que destaca a relevância da premiação. “O Melhor de PVH nasceu dentro da Semdestur, foi construído por turismólogos e filhos da terra, e ver a campanha ser indicada ao prêmio já é uma conquista”.

A campanha “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros” surgiu para ordenar os mais de 70 pontos turísticos de Porto Velho, categorizados em 16 circuitos e quatro rotas.

O conteúdo da campanha é encontrado digitalmente no site www.omelhordepvh.com.br, no aplicativo 2Clics, disponível em todas as plataformas digitais, no Instagram @omelhordepvh e o material impresso é encontrado no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira.

Texto: Isabella Leite

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO