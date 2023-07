Informações mapeadas pela Prefeitura facilitam o acesso da população e fomentam o turismo local

A capital rondoniense tem opções de sobra pra quem deseja se refrescar nos dias quentes. Com um amplo circuito de balneários na região, a Prefeitura mapeou cada um, e através da ‘Rota das Águas’, projeto da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), disponibiliza informações para moradores e visitantes desfrutarem dos atrativos com acesso facilitado a todas as informações necessárias.

A Rota das Águas pode ser consultada de qualquer dispositivo com internet através desta página da Semdestur ou do perfil no Instagram “O melhor de Pvh”. O roteiro disponibiliza informações gerais como endereço, dias e horários de funcionamento, redes sociais, contatos, e uma breve apresentação de sete balneários: Cachoeirinha, Rio das Garças, Souza, Bebel, Água Gelada, Coqueiral e Jalapão.

Assim como a Rota das Águas, fruto do trabalho de levantamento da Semdestur para fortalecer o turismo local, o mapa turístico de Porto Velho denominado “O melhor de Pvh – Terra de Bravos Pioneiros” apresenta também a Rota Cultural, Ferroviária, e Rota dos Arigós, cada uma com vários atrativos para se conhecer, além dos circuitos como o Circuito dos Monumentos, Gastronômico, Destemidos Pioneiros, Beradeiro, Verde, Ecológico, Aventura, Pesca Esportiva, Religioso, Rural, das Artes, Fora de Rota, Energia e Junino, todos reunidos de forma acessível.

O conteúdo também é disponibilizado no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), que funciona no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira de Oliveira, de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h45, e no sábado, das 12h às 23h. Aos domingos, o atendimento é via WhatsApp: (69) 98473-6038. O aplicativo 2Clics também disponibiliza o conteúdo informativo.

ENDEREÇOS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Balneário Cachoeirinha, aberto todos os dias, das 9h às 18h

Local – BR 364, km 17, sentido Acre

Balneário Rio das Garças, atende todos os dias, das 9h às 17h

Local – BR 364, km 22, sentido Acre

Balneário Souza, atendimento todos os dias, das 8h às 17h

Local – BR 364, km 38, sentido Acre

Balneário Bebel, atende de terça a domingo, das 9h às 18h

Local – BR 364, km 42, sentido Acre

Balneário Água Gelada, aberto todos os dias, das 9h às 18h

Local – BR 364 km 42, sentido Acre

Balneário Coqueiral, atendimento de quarta a domingo, das 10h às 18h

Local – BR 364, km 11, sentido Acre

Balneário Jalapão, atende diariamente, das 8h às 18h

Local – Estrada da Penal, Km 19.

Texto: Renata Beccária

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO