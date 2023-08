O Pensar Agro desta semana entrevista Renato Buranello, presidente do IBDA

O Programa Pensar Agro, na Band e no SBT (e redes sociais) apresentado pelo presidente do Instituto do Agronegócio, Isan Rezende, traz uma entrevista especial nesta semana com o renomado líder do setor na área do Direito, Renato Buranello.

Doutor em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), com capacitação docente em Direito e Economia pela Direito FGV/RJ, Buranello é ainda presidente e fundador do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio (IBDA).

Com vasta experiência e conhecimento jurídico, Renato Buranello lidera uma organização que desempenha um papel crucial no cenário do agronegócio. O Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio tem sido um ponto focal para abordar as complexidades legais que cercam o setor e tem trabalhado incansavelmente para promover um ambiente regulatório favorável ao desenvolvimento sustentável do agronegócio no país.

Etnre os vários temas tratados por Isan e Buranello destacam-se questões relevantes relacionadas, por exemplo, ao novo Plano Safra e suas perspectivas para o setor, principalmene na questão do seguro.

“Não ter vindo uma orientação clara com relação ao programa do seguro rural, com subvenções, valores… Isso gerou uma certa perplexidade. E há ainda a questão dos limites que são insuficientes causam preocupação”, destacou Renato, lembrando que a taxa Selic alta, prejudica o setor.

.

Fonte: Pensar Agro