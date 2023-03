Redação EdiCase O perigo das dietas que prometem milagres

Dieta da sopa, da lua, da proteína, do pão ou do chá-verde. Existem diferentes tipos, cada um com uma restrição, mas, no fim das contas, todos prometem um emagrecimento rápido. Contudo, é importante saber que as chamadas dietas milagrosas não funcionam de forma saudável para o corpo.

Quais são os riscos das dietas milagrosas?

Conforme explica a nutricionista Gabriela Mendes, “dietas muito restritivas podem causar em seus adeptos sintomas como fraqueza, mal-estar, tonturas, dores de cabeça, indisposição e mau humor”. Segundo ela, esses sintomas estão relacionados principalmente à baixa ingestão de carboidrato (nutriente comumente retirado dessas dietas milagrosas), que é a principal fonte de energia do organismo.

Não exclua os carboidratos da dieta

A nutricionista também alerta que, em hipótese alguma, o carboidrato deve ser excluído dos hábitos alimentares . Isso porque ele é o combustível do nosso organismo, o que nos dá energia para as atividades diárias. “O ideal é trocá-lo pelos grãos integrais e consumi-lo com moderação”, afirma.

A eliminação do carboidrato é só um dos exemplos de restrição que as dietas milagrosas exigem. Muitas delas recomendam viver apenas de sucos, de frutas ou somente de folhas, bem como pedem que você fique sem comer durante um intervalo de tempo muito grande. Tudo isso em troca de quilos a menos em pouquíssimas semanas.

Consequências do emagrecimento rápido

Nesses casos, o emagrecimento pode realmente acontecer rapidamente. Porém, o resultado será a recuperação desses quilos extras também de forma rápida e o ganho do popular efeito sanfona. “Quando perdemos peso rapidamente, não perdemos apenas gordura, mas também massa muscular e água. Ao realizar esse tipo de dieta, o metabolismo tende a ficar mais lento, o que pode ocasionar um novo ganho de peso ao término da dieta”, afirma Gabriela Mendes.

Por que é difícil perder peso?

Toda essa ansiedade por emagrecer de forma rápida acontece pela dificuldade que muitas pessoas têm em perder peso . Então, ao tentarem fazer dietas saudáveis e não verem um resultado rápido, elas desistem e apelam às formas restritivas de emagrecimento.

Realmente, é mais fácil ganhar peso do que perder e, de acordo com a nutricionista Rosana Farah, isso acontece porque o corpo possui um registro metabólico para poupar energia. Isto é, ele poupa mais energia do que muitas vezes conseguimos gastar.

Opte por dietas menos restritivas

O importante é optar por dietas pouco restritivas, mais saudáveis e com orientação de um nutricionista. Afinal, como afirma Rosana Farah, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e sais minerais são fontes alimentares imprescindíveis ao bom funcionamento do corpo. E, nesse sentido, são essas dietas que possuem tudo aquilo de que o corpo humano precisa.

Dessa forma, você não só vai perder peso , como vai eliminar os maus hábitos que rondam a sua rotina. Reaprender a comer é fundamental e, com um programa alimentar adequado, o emagrecimento é definitivo. Além disso, o conhecimento sobre o que é certo e o que é errado na alimentação te acompanhará pelo resto da vida.

Fonte: IG SAÚDE