O que é cloreto de vinila, substância cancerígena que vazou nos EUA

O descarrilo de um trem no começo do mês em Ohio e Pensilvânia , nos Estados Unidos , fez com que ocorresse em um grande derramamento de cloreto de vinila , gerando uma fumaça na atmosfera.

O acidente ambiental ocorreu no começo de fevereiro e as autoridades apontam que os danos podem ser irreversíveis. As substâncias químicas podem contaminar tanto a qualidade do ar na região quanto também o rio Ohio até ‘West Virgínia’.

A quantidade maior de vazamento foi de cloreto de vinila, substância de gás incolor, altamente estável na ausência de luz e de oxigênio. Ele costuma ficar armazenada em baixas temperaturas ou sob pressão. O produto também pode ser denominado como cloretileno, cloroeteno e monocloretileno.

Para que serve o cloreto de vinila?

O produto é bastante usado para produzir resina policloreto de vinila (PVC), desta forma é possível fabricar tubos e outros plásticos. A substância também pode ser usada em móveis e estofados de automóveis, revestimentos de paredes e peças de carros, caminhões e motos.

Meio Ambiente

O produto raramente pode ser vista em água superficial, só se ela estiver contaminada, com concentração inferior a 10 ug/L.

O cloreto de vinila no ar costuma ser baixo, com exposição acontecendo por causa de descarga de gases de exaustão de fábricas que utilizam a substância ou pela evaporação de regiões onde os resíduos são armazenados.

Saúde

A principal exposição do produto aos humanos é inalatória. Porém, quando há uma concentração alta da substância durante longos períodos pode ocasionar em efeitos narcóticos, como dormência dos dedos, desenvolvimento de angiosarcoma hepático, acroosteólise e alterações hepatocelulares.

A exposição aguda em curto prazo também resulta em tontura, sonolência e dores de cabeça. Ao longo prazo, o fígado pode sofrer danos, podendo acarretar em desenvolvimento de câncer.

O cloreto de vinila foi classificado como carcinógeno pela primeira vez por pesquisadores na década 70 quando descobriram uma forma rara de câncer – angiossarcoma do fígado – em trabalhadores ‘da borracha’ de uma fábrica no complexo de plantas químicas de Rubbertown em Louisville, Kentucky. O PVC também contém diversos elementos químicos, como plastificantes ftalatos, ligados também a problemas sistema endócrino humano.

Fonte: IG SAÚDE