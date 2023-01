O que se sabe sobre desaparecimentos em família do Distrito Federal

Divulgação/Polícia Militar de Goiás Carro carbonizado com 4 corpos dentro encontrado em Goiás





O desaparecimento de oito pessoas da mesma famíia no Distrito Federal vem intrigando os brasileiros na última semana. A sequência de desaparecimentos teria se iniciado no dia 12 de janeiro e, até o momento, o cime segue sem uma solução.

Depoimentos dados nesta quarta-feira (18) indicam que a cabeleireira Elizamar da Silva (39) e seus três filhos, Gabriel, Rafael e Rafaela, tiveram as mortes encomendadas por Thiago Gabriel Belchior de Oliveira e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, marido e sogro, respectivamente, da mulher.

Horácio Carlos Ferreira Barbosa (49), um dos suspeitos de participar do crime, admitiu em depoimento dado em uma delegacia que matou, junto com Thiago e Gideon Batista, outro preso suspeito, a cabeleireira e seus filhos.





Ele explicou que foi contratato pelo marido e pelo sogro de Elizamar para dar um “susto” na mulher. Contudo, ao chegar na chácara da família na região do Paranoá, no dia 12 de janeiro, foi surpreendido pelo fato de que as crianças também estavam no carro. mesmo assim decidiram seguir com o plano.

A situação teria saído de controle quando a mulher teve um infarto e, sem saber o que fazer, Thiago ligou para o pai para buscar ajuda. A decisão posterior foi de executar as crianças, dado que a cabeleireira já estava sem vida pouco tempo depois.

“O Thiago enforcou o mais velho, o Gideon enforcou um dos gêmeos, e eu o outro”, disse Horário em depoimento obtido com exclusiividade pelo G1. A ação seguinte dos três homens, de acordo com o suspeito, foi atear fogo no veículo com os corpos dentro. O veículo foi encontrado pela polícia em Cristalina (GO).

Mais um carro cabonizado encontrado

A polícia encontrou, nesta quarta-feira, um carro carbonizado onde, dentro, estava o corpo de outras duas mulheres da família: Renata Juliene Belchior, de 52 anos, e Gabriela Belchior Oliveira, de 25 anos. Elas são, respectivamente, mãe e irmã de Thiago Gabriel Belchior.

A Polícia Civil do Distrito Federal encontrou também o cativeiro usado para manter as duas mulheres sob custódia. O local usado fica em Planaltina (DF). Do cativeiro, elas teriam sido levadas até Unaí, em Minas Gerais, onde o carro foi incendiado.

Reprodução Imagens de cativeiro onde foram mantidas vítimas no DF





Além disso, policiais identificaram no mesmo cativeiro, com a ajuda de cães farejadores, o cadáver de um homem adulto que estava enterrado e com sinais de esquartejamento. Foi o sétimo corpo encorntrado que está supostamente ligado à série de desaparecimentos na família, mas o único que ainda não há especulação sobre de quem seja.

Thiago Gabriel Belchior e Marcos Antônio Lopes també estão desaparecidos desde que as investigações foram iniciadas.

Motivação dos crimes

Thiago e seu pai, Marco Antônio, estariam por trás dos crimes por conta de dinheiro. A motivação da morte de Elizamar teria sido o valor de R$ 100 mil obtido pela cabeleireira via um empréstimo para investir em um salão de beleza.

Já a morte de Renata Juliene, esposa de Marcos Antônio, estaria ligada à quantia de R$ 400 mil obtida pela mulher em decorrência da venda de uma casa localizada em Santa Maria, no Distrito Federal.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, Horácio, um dos presos por suposta participação no crime, confessou que Thiago e Marcos o contratram por R$ 100 mil para matar a família.

O suspeito disse que outro homem, Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, também iria receber parte do dinheiro para matar a mulher, os três filhos e as outras duas mulheres encontradas mortas.

Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos, também foi preso suspeito de ser o responsável pela vigia das vítimas que estavam sendo mantidas em cativeiro.

