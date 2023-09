O que se sabe sobre o Brasileiro que fugiu de presídio nos EUA?

Divulgação Danilo Cavalcante matou a ex-namorada em 2021 e está foragido

A busca pelo brasileiro que fugiu do presídio do Condado de Chester , no estado da Pensilvânia, começou no dia 31 de agosto. Desde então, as autoridades estão em alerta máximo à procura do fugitivo que foi condenado à prisão perpétua por matar sua ex-namorada . Mas o que se sabe sobre a prisão e a fuga de Danilo Cavalcante?

Cavalcante está preso pelo assassinato da a brasileira Débora Evangelista Brandão, com 38 facadas . O crime aconteceu em Phoenixville , também na Pensilvânia, em abril de 2021, quando ela tinha 34 anos.

Débora sofria ameaças de Danilo, que não aceitava o fim da relação, desde 2020. Ela foi atacada pelo ex na frente de seus dois filhos, que tinham quatro e sete anos.

O brasileiro foi preso horas após o crime, mas a condenação à prisão perpétua só foi decretada no último dia 23. Segundo a imprensa norte-americana, Danilo Cavalcante também é procurado no Brasil , por participação na morte de Valter Júnior Moreira dos Reis, morto a tiros em uma praça na cidade de Figueirópolis , no Tocantins, em 2017.

Cavalvante foi considerado como fugitivo após não ser encontrado na prisão. Imagens de câmeras de segurança flagraram ele escalando o muro da penitenciária .

Segundo as autoridades, o prisioneiro ainda andou pelo teto e passou por duas cercas de arame farpado antes de conseguir escapar do local, e a polícia só foi avisada do desaparecimento cerca de uma hora após o ocorrido.

🚨 #BREAKING : New Footage has just been released as Convicted Murderer Escapes Chester County Prison by Scaling up a Wall⁰

📌 #ChesterCounty | #PA Authorities have just released a video from Chester County Prison in Pennsylvania, revealing how murder convict Danelo Cavalcante… pic.twitter.com/Dget1Uoa2E — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 6, 2023

No sábado (2 de setembro), Cavalcante foi avistado pela primeira vez por câmeras de vigilância , a cerca de 2,4 quilômetros de distância da prisão. No domingo (3), um morador afirmou que viu o fugitivo em sua casa na noite anterior, mas não foi capturado pela polícia.

Segundo as autoridades, o brasileiro retornou à mata densa levando um pouco de comida. Na segunda-feira (4), o brasileiro foi visto em “ Longwood Gardens ”, um jardim botânico local considerado uma atração turística. O parque foi fechado, reaberto, e fechado de novo na quinta-feira (7), após Cavalcanti ter sido visto novamente nas proximidades.

ADVISORY – TODAY- WEST CHESTER- Pennsylvania State Police to Provide Update on Escape Search WHAT: Pennsylvania State Police to provide update on search efforts.

WHEN: Wednesday, September 6, 2023 at 3 p.m. Livestreamed on Facebook Live: https://t.co/GGNXrhX9Hz pic.twitter.com/vonDXinnLu — Chester County District Attorney’s Office (@chescoda) September 6, 2023

A polícia da Pensilvânia divulgou comunicados nas redes sociais com o rosto do brasileiro, e também com as últimas imagens do fugitivo. Os avisos contam com a grafia “Danelo” e afirmam que Cavalcante possui histórico de violência.

Além disso, as autoridades locais ainda determinaram uma recompensa de 10 mil dólares (R$ 49 mil) para quem capturasse o brasileiro, mas o valor subiu para 20 mil dólares (R$ 99,5 mil).

Segundo a procuradora do Condado de Chester, Deb Ryan, a família da vítima, mora nas proximidades da área de busca e está aterrorizada com a fuga de Cavalcante. Segundo Ryan, os familiares de Débora não saem de casa e estão muito preocupados, mesmo contando com proteção policial 24 horas .

De acordo com informações da CNN, essa é a quarta fuga em presídios da Pensilvânia nos últimos meses. Em maio, um criminoso escapou da mesma prisão em que Cavalcante estava .

Uma fonte próxima ao caso, declarou à CNN que o guarda que deveria estar atento ao sistema de segurança do local foi demitido nesta sexta-feira .

Fonte: Internacional