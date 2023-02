O que se sabe sobre o terremoto que matou milhares na Turquia e Síria

Reprodução/Redes Sociais – 06.02.2023 Terremoto na Turquia e Síria registra milhares de mortos e feridos

Milhares de pessoas morreram após um terremoto de magnitude 7,8 atingir a região central da Turquia e o noroeste da Síria na manhã desta segunda-feira (6). O tremor também foi sentido no Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Irã, Iraque, Romênia, Egito e Croácia.

O tremor, que durou cerca de um minuto e meio, já é considerado o maior na região desde 1939.

O epicentro do tremor foi a 10 km da superfície, afirmou o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. O abalo sísmico foi medido em 7,4 e sua origem se deu perto da cidade de Kahramanmaras, segundo a autoridade turca responsável por administrar desastres e emergências no país.

O que se sabe até o momento

Mais de 2,7 mil pessoas morreram na Turquia e na Síria. O número de mortos em solo turco é de 1.651, segundo a AFAD. Já na Síria, a quantidade de mortos é de 1.050. O Instituto Geológico dos EUA calcula que a quantidade total pode chegar a 10 mil pessoas.

O tremor aconteceu a 23 km a leste de Nurdagi, na província de Gaziantep, na Turquia, com profundidade de 24 km. É o pior terremoto na região desde 1939, de acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos

Ocorreu um segundo terremoto de magnitude 7,5 atingiu a região de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia.

A Sociedade Médica Sírio-Americana comunicou que os hospitais estão sobrecarregados e há pacientes nos corredores.

Equipes de resgate da Turquia já resgataram duas mil pessoas dos escombros.

O porto de Iskenderun, no sul da Turquia, sofreu danos. Pistas de aeroportos também apresentaram rachaduras.

A Turquia solicitou ajuda emergencial à Otan.

Líderes políticos se manifestaram, inclusive o presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Azerbaijão, Alemanha, EUA, Holanda, Índia, Paquistão e Ucrânia se colocaram à disposição para enviar ajuda.

O presidente da Turquia Recep Tayyip Erdoğan decretou luto de sete dias por conta das vítimas do terremoto

Fonte: IG Mundo