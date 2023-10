Obama diz apoiar Israel, mas alerta sobre riscos da resposta militar

Reprodução: Flipar Ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou na última terça-feira (24) que as decisões que estão sendo tomadas por Israel podem acabar agravando a situação humanitária, além de “endurecer as atitudes dos palestinos por muitas gerações”. Obama ressalta que a investida israelense acaba reduzindo o apoio global do país.

O texto foi publicado nas redes sociais do democrata, em que ele reforça o direito de contra-ataque e defesa de Israel. Ele ainda destaca os impactos que surgiram a longo prazo com a intervenção bélica na Faixa de Gaza. “Qualquer estratégia militar israelense que ignore os custos em vidas humanas pode sair pela culatra”.

Segundo o ex-mandatário norte-americano, os apoiadores de Israel precisam fazer com que sejam feitas estratégias de incapacitação do Hamas, mas visando minimizar os danos à população civil. Ele incluiu na reflexão o histórico dos Estados Unidos na “guerra contra o terrorismo”.

“[Os EUA] em alguns momentos deixaram a desejar em relação aos nossos valores no pós- 11 de setembro , nosso governo não seguiu o conselho dos nossos aliados sobre os passos necessários para nos proteger da Al-Qaeda”, disse Obama.

Barack Obama liderou o país durante dois mandados, e reconhece as dificuldades existentes para incapacitar o Hamas sem que haja um dano civil. Entretanto, ele ressalta a importância de Israel seguir os diante do direito humanitário internacional.

No Conselho de Segurança da ONU na última terça-feira , o Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, fez um discurso que focava no apoio internacional no direito de autodefesa de Israel.

O mesmo discurso foi utilizado para justificar o veto da resolução do Brasil no Conselho de Segurança. O texto brasileiro condenava o ataque feito no dia 7 de outubro pelo Hamas, pedindo a libertação dos reféns, além de trazer condições para o apoio humanitário indispensável.

O presidente Joe Biden, recentemente, também comentou sobre as medidas de resposta israelenses ao ataque do Hamas: “Meu aviso é o seguinte: ao sentir esta raiva, procurem não ser consumidos por ela. Nós estávamos furiosos depois do 11 de setembro. Nós buscamos e alcançamos a justiça, mas também cometemos erros no caminho”.

