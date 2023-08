Obra de microrrevestimento na pavimentação asfáltica da RO-479 entre a BR-364 e Rolim de Moura seguem avançando

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER segue avançando na obra de microrrevestimento asfáltico nos 38 quilômetros da Rodovia-479, entre Rolim de Moura e BR-364.

Segundo o gerente regional da Zona da Mata do DER, Thiago Moreira, a equipe da usina móvel de microrrevestimento já concluiu aproximadamente 15 quilômetros. “Os trabalhos iniciaram no trevo da rodovia 267 com a rodovia 479 até a BR-364. Agora a equipe está dando continuidade nos trabalhos, seguindo do trevo até Rolim de Moura”, ponderou.

De acordo com o engenheiro do DER, Everton Constante dos Santos, a tecnologia do microrrevestimento asfáltico tem como objetivo proteger o asfalto velho. “O microrrevestimento evita infiltrações, selando fissuras, elevando o coeficiente de atrito entre pneu/pavimento/rugosidade e rejuvenescendo superficialmente os pavimentos asfálticos em início de desgaste, ou seja, aumenta a vida útil do pavimento”, concluiu.

O diretor-geral do DER, Eder Fernandes, destacou que recentemente a equipe concluiu a revitalização com o microrrevestimento asfáltico nos 22,4 quilômetros da Rodovia-267 e os nove quilômetros da Rodovia-135, que interliga a RO-479 ao município de Castanheiras, totalizando 31,4 quilômetros.

“As ações do Governo de Rondônia por meio do DER acontecem nos quatro cantos do Estado. Outra importante rodovia que receberá a revitalização asfáltica é a RO-135, entre o distrito de Vila Marcão e o município de Alta Floresta do Oeste”, ressaltou Eder Fernandes.

