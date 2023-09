OBRAAvenida Décio Bueno começa a ser pavimentada

Via terá quatro saídas, que darão acesso à avenida principal, Santos Dumont

Foi dado início ao trabalho de pavimentação da Décio Bueno, uma das vias de acesso à nova avenida Santos Dumont. Ambas têm o objetivo de interligar a zona Norte da capital ao centro da cidade através da avenida Jorge Teixeira. O trabalho é realizado pela Prefeitura de Porto Velho através da Secretaria Municipal de Obras (Semob), e faz parte do projeto que inclui a pavimentação do bairro Nova Esperança, um dos mais extensos da capital.

“Neste trabalho inicial temos a expectativa de pavimentar, a princípio, pelo menos 500 metros da Décio Bueno. O trabalho segue paralelamente no bairro Nova Esperança, dentro do nosso programa de pavimentação, e na avenida Santos Dumont, que já teve sua extensão de 1,2 quilômetro toda asfaltada na última semana. No local inclusive temos duas equipes em ação: uma com a execução do meio-fio na Santos Dumont e a outra com o pavimento na Décio Bueno”, explicou o secretário Diego Lage, titular da Semob.

Na Santos Dumont também é possível ver o trabalho de iluminação pública executado através da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur). Quando concluída, a via tem como principal objetivo ordenar o fluxo de saída de veículos da zona Norte, principalmente nos horários de pico. A previsão é de que o trânsito seja liberado para as vias no mês de outubro.

“A Décio Bueno é a via coletora. Com essa obra a gente consegue dividir melhor esse fluxo de veículos do Nova Esperança, que posteriormente deságua na Santos Dumont, a avenida maior e mais larga. Na Jorge Teixeira então, na altura do Espaço Alternativo, as pessoas escolhem para onde vão: saindo à esquerda elas têm acesso à BR, INSS, rotatória da Imigrantes e por aí vai. À direita, fica para as pessoas que querem seguir para o aeroporto, Polícia Federal ou fazer o retorno para seguir ao CPA. Tudo projeto para acompanhar o desenvolvimento de Porto Velho da melhor forma, com serviço de qualidade”, resume o secretário.

