OBRAPrefeito Hildon Chaves anuncia abertura da avenida Santos Dumont, ligando a Rio Madeira com a Jorge Teixeira

Nova via vai interligar a zona Norte, através do Espaço Alternativo

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, anunciou nesta quarta-feira (16), através de suas redes sociais a abertura e asfaltamento da avenida Santos Dumont, que vai interligar as avenidas Rio Madeira e Jorge Teixeira, no Espaço Alternativo, criando um novo corredor de mobilidade, para facilitar o fluxo de veículos na zona Norte, em uma região que já possui inúmeros condomínios residenciais.

“Estamos aqui na futura avenida Santos Dumont, que vai conectar toda a região do bairro Nova Esperança, com o Espaço Alternativo. A ideia é de que, dessa maneira, nós consigamos melhorar muito a mobilidade urbana, em especial no horário matinal, onde já há uma dificuldade enorme de acesso via Rio Madeira, até acessar outras vias, como a Imigrantes ou Tiradentes, no sentido ao centro da cidade”, informou o prefeito.

Hildon Chaves vistoriou a obra, que iniciou no começo do mês, e deverá ser concluída em cerca de 90 dias, com a terraplanagem e asfaltamento do trecho de cerca de um quilômetro, com 30 metros de largura, que irá comportar ciclovia e pista de caminhada, com iluminação. “Nosso planejamento é de que seja entregue, em três meses. E essa área do entorno, poderá ser utilizada para grandes eventos e a construção de outros equipamentos públicos. Vamos seguir acompanhando o andamento dessa obra, que vai ser um marco na mobilidade urbana da nossa cidade”, completou Hildon.

Além de um quilômetro em linha reta, a nova via vai se conectar com a Décio Bueno, que também será implantada. Ela será o principal acesso à Santos Dumont na saída do bairro Nova Esperança. A obra é executada de forma direta, pela Semob.

Acompanharam o prefeito na visita à obra, os secretários municipais de Obras e Pavimentação (Semob), Diego Lage, de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), Anderson Pereira, e da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Gustavo Beltrame.

A Prefeitura levou asfalto para cerca de 60 ruas do Nova Esperança, trazendo mais qualidade de vida para a população, que se soma a mais essa obra importante, que é a abertura da Santos Dumont e a interligação com a Décio Bueno.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO