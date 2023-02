Obras da Feira do Produtor seguem em fase final, no município de Campo Novo

Os produtores do município de Campo Novo, localizado a 100km de Ariquemes, região do Vale do Jamari, poderão contar em breve com o novo galpão da Feira do Produtor, totalmente revitalizado e ampliado. O trabalho é fruto de ações de infraestrutura do Governo do Estado de Rondônia, sob fiscalização da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp.

Os serviços iniciaram em meados de maio do ano passado, e seguem avançados, com 90% de execução realizados. A Feira do Produtor conta com um espaço amplo, composto por oito boxes, uma sala de comercialização, dois banheiros e área externa.

De acordo com o engenheiro civil da Seosp, fiscal da ação, Vinícius Queiroz, para a finalização dos trabalhos serão realizadas as instalações das louças nos boxes, das portas e janelas de alumínio, além do término da pintura do espaço. “Nossa visita técnica tem por objetivo primar pela qualidade dos serviços. O que podemos analisar é a celeridade dos trabalhos que resultarão em uma melhor estrutura para o uso dos produtores”, enfatizou Vinícius.

GESTÃO MUNICIPALISTA

Esta é mais uma obra com ações municipalistas, do do Governo do Estado. A reforma e ampliação da Feira do Produtor está orçada em R$ 524.596,88 (quinhentos e vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), sendo R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) provindos do Governo de Rondônia; com a contrapartida do município, orçada em R$ 34.596,88 (trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, este é um investimento importante para os produtores da região, que serão beneficiados com uma melhor estrutura para a comercialização de seus produtos. “Tenho a certeza de que este novo cenário em Campo Novo irá fomentar a economia na região e a valorização do trabalho dos produtores. Um ganho significativo, tanto ao município quanto para todo o Estado”, destacou.

NOVAS EXPECTATIVAS

A Feira do Produtor existe há cerca de 20 anos. Anteriormente, o galpão apresentava condições desconfortáveis para uso e por isso os produtores da região comercializavam seus produtos na área externa.

Atualmente, uma média de 20 produtores se concentram no estacionamento da Câmara de Vereadores para venderem os seus produtos. A expectativa é que em breve, possam contar com um ambiente apropriado para melhorar ainda mais as vendas, e movimentar a economia na região.

É o que conta a produtora Helenir Aparecida Bastos de Deus, que desde 2005 participava da feira. A variedade de produtos é extensa, da venda de verduras e legumes aos bolos e pães caseiros, polpas de frutas, entre outros. Dona Helenir descreveu um pouco de seu crescimento por meio da venda de seus produtos. “Eu ia de motocicleta para a feira e, depois, passei a ir no caminhão da própria feira. Com muito esforço consegui comprar o meu carro, por meio da agricultura familiar. Minha maior motivação é ajudar meus filhos. Hoje, já tenho dois filhos formados. A feira ajuda muito nesse crescimento, pois nos dá oportunidade de vendermos o que nós produzimos”, detalhou.

Fonte: Governo RO