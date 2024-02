Obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água de União Bandeirantes ultrapassam 70% de execução

As obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água no distrito de União Bandeirantes, localizado a cerca de 160 quilômetros de Porto Velho, realizada pelo Governo de Rondônia, apresentam 77% de execução pronta. Até o momento, foram aplicados R$ 6.987.903,67 (seis milhões, novecentos e oitenta e sete mil, novecentos e três reais e sessenta e sete centavos), recursos oriundos do Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e contrapartida do Governo do Estado. Um investimento que será convertido em mais qualidade de vida e saúde à população da região, que terá 100% de água tratada distribuída em todo o distrito.

TRABALHOS EM ANDAMENTO

Conforme a coordenadora do PAC na Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), Graciele Dummer, o projeto contempla a execução da estação elevatória; execução de 3.577 metros de adutora de diâmetro, implantação da Estação de Tratamento de Água (ETA), com capacidade para tratar 30 litros por segundo; construção de reservatório semi-enterrado com capacidade de 1.000 m³; execução de 40.679 metros de rede de diâmetro; e a execução de 1.050 ligações domiciliares. “Estamos caminhando para a finalização da obra. Trata-se de um trabalho robusto, visando atender toda a população do distrito com água tratada”, declarou.

Segundo o secretário da Seosp, Elias Rezende, a celeridade dos trabalhos ratifica o interesse do Governo de Rondônia em entregar um benefício que vai proporcionar mais saúde e qualidade de vida aos moradores de União Bandeirantes. “É um cenário diferente que estamos levando para o distrito, e que em breve será concretizado, com água tratada, abastecendo as torneiras das casas e comércios da região”, afirmou.

MAIS OBRAS

Os municípios de Ji-Paraná, Jaru e Porto Velho também estão sendo contempladas com obras de ampliação e melhorias na rede de abastecimento de água. Os serviços avançados fazem parte do pacote de obras oriundas do Governo Federal e contrapartida do Governo de Rondônia, por meio da Seosp, que, desde 2019 vem destravando esses empreendimentos. A retomada e o avanço das obras proporcionam aos municípios contemplados, mudanças de cenários e mais desenvolvimento.

Fonte: Governo RO