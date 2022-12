Obras de infraestrutura do DER seguem nas ruas de Ariquemes

As obras de pavimentação asfáltica continuam avançando em todo o Estado. A exemplo do município de Ariquemes, a infraestrutura urbana já chegou em diversas ruas; máquinas e servidores do DER estão trabalhando para deixar as avenidas em plenas condições de tráfego seguro.

Na avenida Candeias, no setor 3, as obras seguiram firmes 5 retornos foram asfaltados todos os retornos entre as avenidas Canaã e Capitão Silvio. Os serviços são resultado de uma parceria entre o governo de Rondônia com a prefeitura do município e estão sendo executados pela usina de asfalto de Ariquemes e usina de asfalto Jaru por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte (DER).

De acordo com o gerente da usina de asfalto de Ariquemes, Emerson Santos, as obras seguem para a rotatória, partindo do semáforo da avenida Canaã até a avenida Capitão Silvio; são 300 metros de pavimentação asfáltica, faltando apenas esse trecho para concluirmos toda a avenida Candeias. São obras que garantem melhores condições de tráfego e bem-estar à população. Diversos setores de Ariquemes no centro da cidade estão com um novo cenário, ruas pavimentadas, garantindo segurança para quem utiliza as principais avenidas do município”, informou.

Segundo o gerente da usina de asfalto, William Amaral, “O trabalho em parceria flui com rapidez e garantia de um serviço de qualidade, a usina de asfalto aqui de Jaru está executando a obra, servidores de campo seguiram para Ariquemes para dar agilidade nos serviços através da mão de obra”, informou.

“Trabalho com dedicação e prazer, principalmente quando vejo as pessoas passando e dizendo ‘ficou bom o trabalho, muito obrigada’, meu coração se enche de alegria, estamos unidos e firmes na execução das obras do DER”, disse Iran Lafaiete, encarregado da obra.

De acordo com o diretor-geral do DER, Éder André Fernandes, “temos um governo municipalista que trabalha com foco em todos os setores do Estado, infraestrutura; seja urbana ou não, é fundamental para o crescimento, as ruas de diversas cidades já receberam benefícios, acompanhado de perto pelos nossos residentes e gerentes de usina de asfalto do DER”, finalizou.

Fonte: Governo RO