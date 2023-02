Obras de infraestrutura e pavimentação asfáltica avançam na Trans Rondônia, no Cone Sul do Estado

As obras de infraestrutura do primeiro lote de asfaltamento da rodovia-370 Trans Rondônia, popularmente conhecida como Rodovia do Boi – no município de Corumbiara, avançam em ritmo acelerado. A via é uma rota importante para escoar a produção agrícola do Estado, assim como fluxo de veículos, tendo em vista que a rodovia-370 liga o Cone Sul de Rondônia à Zona da Mata.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca que, são mais de R$ 193 milhões em investimentos do Governo do Estado, no asfaltamento de 84 quilômetros da RO-370 Trans Rondônia, saindo de Corumbiara até o trevo da pedra. “A rodovia está com quase 10 quilômetros de pavimentação asfáltica pronta; asfalto novo que dá adeus a poeira e lama, trazendo o progresso e fomentando a economia do Estado”, comentou.

Segundo o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, Eder André Fernandes, o trabalho contempla obras de infraestrutura de pontes novas de concreto e galerias, que substituirão as velhas pontes de madeira. “Os serviços de terraplenagem avançam com a remoção de morros íngremes, onde os caminhões tinham dificuldade em trafegar. Todos os 84 quilômetros da Trans Rondônia estão encascalhados, beneficiado diretamente o escoamento da produção de grãos”, relatou.

Os engenheiros civis do DER, Diego Delani e Rhapael Tomio explicam que, a pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, será realizada em duas camadas de pavimento asfáltico de 5 centímetros para garantir a durabilidade e qualidade do serviço, ou seja, serão 10 centímetros de espessura.

