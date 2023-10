Obras de manutenção dos 28 quilômetros da RO-484 têm início em Santa Luzia d’Oeste

A equipe da 5ª Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, deu início aos trabalhos de manutenção e recuperação dos 28 quilômetros da RO-484 (P-18 e/ou linha 192), entre as Rodovias 370 e 491, no município de Santa Luzia d’Oeste.

O chefe da 5ª Regional do DER, Nilson Oliveira explicou que, a RO-484 necessitava receber os serviços de limpeza lateral. “Essa limpeza oferece melhor visibilidade aos motoristas, alarga a pista e previne possíveis acidentes com animais nas margens da via simultaneamente, a RO-484 está sendo submetida a serviços de patrolamento (reconformação de plataforma), desobstrução/construção de saídas de água e encascalhamento de pontos específicos”, reforçou.

TRAFEGABILIDADE

Segundo o diretor-geral do DER, Eder Fernandes, o Departamento trabalha diuturnamente para assegurar a trafegabilidade e a segurança nas rodovias. “Nossas rodovias recebem um cuidado especial pois são verdadeiras artérias do progresso do Estado. A RO-484 é uma via importante que conecta regiões de relevância econômica para o estado de Rondônia”, disse.

Fonte: Governo RO