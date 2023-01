Obras de manutenção na Rodovia 140 estão sendo executadas pelo DER

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia – Fhemeron, está convocando todos os doadores para fazer doações de sangue, devido aos estoques de sangue estarem abaixo da média, em situação crítica. Neste período de férias, as pessoas costumam sair do Estado para viajar, e a demanda de doações passa a ser alta.

Além de Porto Velho, os demais pontos de doação instalados nos municípios de Rondônia estão com o estoque causando preocupação e com o risco de suspender o envio de bolsas para pacientes que fizeram cirurgias eletivas e precisam de transfusão de sangue.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, declarou que a doação de sangue é de extrema importância neste momento para atender demandas. “Doar sangue é um ato de solidariedade que ajuda a salvar muitas vidas. As bolsas de sangue, independentes do tipo sanguíneo, são necessárias para que os estoques possam estar regulares e assim, atender às demandas nas unidades hospitalares”, disse o governador.

No Estado de Rondônia, as tipagens O+ e A+ apresentam mais de 70% das demandas de doações. A responsável técnica do hemocentro em Porto Velho, Ana Carolina Gonzaga, ressalta que entre o período de dezembro e janeiro, teve uma baixa no número de doadores. “Devido à alta demanda de pacientes que estão com cirurgias marcadas, não estamos tendo bolsas para fazer a destinação e além disso, as demandas mais urgentes estão em risco, tendo que atender parcialmente, como por exemplo, aqueles que necessitam de três bolsas, estamos mandando apenas uma”.

PLAQUETAS

Em Porto Velho, também existe uma preocupação com relação a doação de plaquetas, visando atender pessoas que realizam tratamento contra a leucemia e outros tipos de câncer. É uma doação diferenciada, em que o doador já esteja fidelizado e tenha um biótipo diferente.

A militar do Exército Brasileiro, Rosiane Rodrigues da Silva, é doadora de sangue desde 2015 e pela primeira vez, realizou a doação de plaquetas. “O principal ponto de ser doador é que hoje, você ajuda e amanhã você é ajudado. As pessoas dependem disso para continuar o tratamento e até mesmo a viver”.

REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DOADOR DE SANGUE

– Estar em boas condições de saúde;

– Ter entre 18 e 69 anos de idade;

– 16 e 17 anos poderá doar acompanhado dos pais ou responsáveis legais;

– Ter peso acima de 50kg;

– Estar alimentado, evitando alimentação gordurosa (Aguardar três horas após o almoço);

– Homem pode doar até 4 vezes ao ano em intervalos de 60 dias (dois meses);

– Mulher pode doar até 3 vezes ao ano em intervalos de 90 dias (três meses);

– Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

IMPEDIMENTOS TEMPORÁRIOS

– Estar gripado ou com febre;

– Estar grávida ou amamentando;

– Estar em tratamento médico;

– Ter ingerido bebida alcoólica no dia da doação (12 horas);

– Ter tatuagem feita há menos de um ano;

– Ter feito endoscopia digestiva nos últimos seis meses;

– Ter tido malária nos últimos 12 meses.

IMPEDIMENTOS DEFINITIVOS

– Ter tido doença de Chagas;

– Ter tido hepatite após os 11 anos de idade;

– Ter sido exposto à situação ou comportamento que levem a risco acrescido para infecções sexualmente transmissíveis;

É obrigatório apresentar documento de identificação com fotografia, emitido por órgão oficial.

ENDEREÇO DOS HEMOCENTROS

Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia – Porto Velho

Rua Benedito de Souza Brito, s/nº, Setor Industrial

CEP 76.821-080. Porto Velho / Rondônia

Contatos: (69)3216-2234/2204 ou 0800 642 5744

Horários de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 18h30

Sábado – 7h15 às 12h

Unidade de Coleta e Transfusão de Ariquemes

Rua: Cassiterita, nº 3613 – Centro

Ariquemes – RO. CEP 76872-874

Contato: (69) 3535-2659

Horário de funcionamento: 7h às 13h

Unidade de Coleta e Transfusão de Ji-Paraná

Rua: Vilagran Cabrita, nº 1440 – Centro

Ji-Paraná – RO. CEP 76872872

Contato: (69) 3421-1615

Horário de funcionamento: 7h às 13h

Unidade de Coleta e Transfusão de Rolim de Moura

Av. Cuiabá Nº 5424, Bairro Planalto ao lado do Hospital Municipal.

Rolim de Moura – RO. CEP 76940-000

FONE: (69) 3442-1328

Unidade de Coleta e Transfusão de Cacoal

Av. Malaquita, s/nº – Bairro Josino Brito. Ao lado do Hospital Regional.

Cacoal – RO. CEP 76962308

Contato: (69) 3441-0821

Horário de funcionamento: 7h às 13h

Hemocentro Regional de Vilhena

Av. Jô Sato, nº 405 – Bairro Nova Vilhena.

Vilhena RO – CEP: 76980-000

Contato: (69) 3341-0821

Fonte: Governo RO