Obras de melhoria e ampliação da Estação de Tratamento de Água avançam em Ji-Paraná

As obras de melhoria e ampliação da Estação de Tratamento de Água – ETA seguem avançadas no município de Ji- Paraná. Um projeto robusto, que resultará no avanço da qualidade de vida da população. Os serviços são frutos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, destravados gradativamente, desde 2019, pelo Governo do Estado de Rondônia, sob gerência da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp.

Conforme o secretário da Seosp, Erasmo Meireles e Sá, um dos gargalos enfrentados pelo município, principalmente, no segundo distrito, é o abastecimento intermitente de água, ou seja, com interrupções. E com a chegada das obras de melhoria e ampliação da ETA, os moradores terão uma nova realidade. “Uma importante obra para o município, que irá resolver um grave problema recorrente na cidade, que é a intermitência do abastecimento ou seja, o aumento da vazão de abastecimento de água. Com isso, todo cidadão terá sua residência abastecida, diariamente, sem interrupção”, pontuou.

A montagem dos equipamentos está avançada, com previsão de conclusão da instalação da ETA em 30 dias e sua funcionalidade, para os próximos quatro meses. De acordo com o gerente de Engenharia, Infraestrutura da Seosp em Ji-Paraná, Naare Corrêa Silva, a instalação da rede de abastecimento será iniciada no prazo de 15 dias. E além dos locais previstos no projeto, o Governo do Estado também está estudando contemplar as áreas periféricas, em perímetro urbano.

Para Naare Corrêa, “quem ganha com isso é a população que será contemplada em larga escala com abastecimento de água. No primeiro e segundo distritos de Ji-Paraná, outro benefício será a setorização da rede de abastecimento, que permitirá a manutenção de trechos, sem a interrupção total do abastecimento de água na região. No segundo distrito, com a chegada das obras, o benefício é acabar com a falta de água dia sim e dia não. A população passará a contar com o abastecimento de água diariamente”, detalhou.

Esta é mais uma obra desenvolvida pelo Governo do Estado de Rondônia que trará uma transformação expressiva na realidade de vida dos ji-paranaenses. Até o momento, foram investidos R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), conforme o cronograma da obra, que de forma geral, encontra-se com avanço de 33%, sendo que, a instalação da ETA apresenta evolução de 83%, com previsão de funcionamento para os próximos quatro meses.

Para o governador Marcos Rocha, a retomada e o avanço das obras do PAC, sob a gerência do Governo do Estado de Rondônia, significa transformação de vida, uma vez que a água é o recurso natural de crucial importância para todos. “Estamos falando de uma obra de grande relevância que vai proporcionar aos moradores, o abastecimento diário de água em suas casas. Sanando assim, um problema que vem se estendendo há anos. Nosso propósito é primar pela qualidade do serviço, oferecendo o melhor para os moradores de Ji-Paraná”, pontou.

INVESTIMENTOS

A obra de Ampliação e melhorias no Sistema de Abastecimento de Água de Ji-Paraná está orçada em R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões), sendo R$ 6.000.000,00 (seis milhões) de contrapartida do Governo do Estado, o equivalente a 30% de investimento. O projeto contempla a ampliação da ETA existente e a ampliação das redes de distribuição de água no perímetro urbano do município.

Fonte: Governo RO