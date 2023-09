Obras de melhoria e ampliação na rede de abastecimento de água já contemplam 100 quilômetros de rede instalada em Porto Velho

As obras de melhoria e ampliação na rede de abastecimento de água tratada seguem avançadas em Porto Velho. É o que vem acontecendo nos bairros da zona Sul e Leste da Capital. O avanço dos serviços já resulta num total de 100 quilômetros de rede de água executados. Os trabalhos são uma iniciativa do Governo do Estado de Rondônia, que tem dado celeridade às obras oriundas do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, do Governo Federal.

A obra é gerenciada e fiscalizada pela Secretaria de Estado e Serviços Públicos – Seosp. De acordo com a engenheira fiscal da pasta, Ianca Alves de Oliveira, os trabalhos tiveram início na segunda quinzena de setembro e as frentes de trabalho seguem trabalhando na região. A meta é atingir 148 quilômetros de rede instalada em toda a cidade, com previsão de 5.030 ligações domiciliares a serem feitas. “As equipes de fiscalização têm acompanhado de perto o andamento dessa importante obra visando minimizar os transtornos provocados. Por isso contamos com a compreensão por parte da população, visto que esse serviço irá proporcionar maior expansão na rede de água, contemplando bairros que, até o momento, apresentam déficit no abastecimento”, salientou.

NOVA FASE

Com o avanço das obras, as frentes de serviços para a instalação da rede de abastecimento de água irão se concentrar em diferentes pontos da área comercial na Avenida Jatuarana, localizada na zona Sul da cidade. O início dos trabalhos está previsto para a segunda quinzena de outubro.

COMPACTAÇÃO DE 10cm

Nesta região, serão executados 1,5 quilômetros de rede. “A empresa executora fará o corte no asfalto para delimitar a abertura da vala, com cuidado, devido às interferências que podem existir na via. Também fará a execução de colchão de areia para recebimento e instalação do tubo de rede. Na sequência, inicia-se o reaterro da vala e compactação, em camadas de 10 cm, finalizando com a recomposição asfáltica.

SENSIBILIZAÇÃO

As equipes de fiscalização da Seosp salientam sobre a importância da compreensão por parte de moradores e comerciantes, durante o período de execução da obra. Apesar do incômodo ao comércio local e à população da região em decorrência dos serviços, as obras trarão grandes benefícios para todos. Segundo a Seosp, a frente de serviço estará com as devidas placas de identificação e sinalização primando pela segurança, tanto dos trabalhos, quanto das pessoas que irão transitar pelo local.

Conforme o cronograma das obras de melhoria e ampliação da rede de abastecimento de água em Porto Velho, a conclusão dos trabalhos está prevista para o segundo semestre de 2025. De acordo com o titular da Seosp, Elias Rezende, o Governo de Rondônia tem cumprido com a missão de destravar obras que, até então, estavam paralisadas. O mesmo ocorre no distrito de União Bandeirantes e nos municípios de Jaru e Ji-Paraná. “A expansão desse trabalho certamente irá provocar mudança para novos cenários com a chegada do saneamento básico e água tratada para a população. Um anseio cada vez mais próximo de ser alcançado pelo Governo do Estado”, declarou.

INVESTIMENTOS

Considerando todos os contratos em execução na Capital, o Governo de Rondônia movimenta o montante de R$ 219.951.422,66 milhões (duzentos e dezenove milhões, novecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos). Um investimento do Governo Federal, com a contrapartida do Governo de Rondônia.

Fonte: Governo RO