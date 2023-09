Obras de pavimentação asfáltica no distrito de Vila Marcão são retomadas pelo Governo de Rondônia

O Governo de Rondônia retomou as obras de pavimentação asfáltica na RO-135, popularmente conhecida como Linha P-50, no trecho que interliga Alta Floresta d’Oeste ao distrito de Vila Marcão, e mais um quilômetro de pavimentação na rodovia-370, perímetro urbano do distrito. Os serviços são executados pela equipe do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER.

O chefe da equipe, Rogério Nicácio explicou que, “os serviços consistem na topografia, limpeza da vegetação, terraplanagem, drenagem com instalação de manilhas e de colchão drenante com assentamento de matacão D-50 (pedras para estabilizar o solo) e pedras rachão”.

O residente da 5ª Regional do DER, Nilson Oliveira enfatizou que, além dos serviços de pavimentação asfáltica, a RO-135 (Linha P-50) recebe serviços de roçagem da vegetação. Em breve, os 18 quilômetros de pavimento antigo receberão o microrrevestimento asfáltico para revitalizar e garantir maior durabilidade do pavimento. “A P-50 está recebendo uma força-tarefa do DER para melhorar a trafegabilidade e trazer progresso para a região. Além do asfalto novo, o DER vai revitalizar o pavimento antigo”, ressaltou.

De acordo com o governador Marcos Rocha, as obras de infraestrutura executadas pelo DER melhoram a qualidade de vida da população e impulsionam a economia. “Estradas trafegáveis garantem o direito do cidadão de ir e vir. Nossas rodovias são responsáveis pelo escoamento de toda a produção do nosso Estado. A pavimentação asfáltica de Vila Marcão é um anseio antigo dos moradores da região e está sendo executada diretamente pelo DER com recursos próprios do Governo de Rondônia”, comentou.

O diretor do DER, Eder Fernandes pontuou que, ao todo serão cinco quilômetros de pavimentação nova. “Nossa equipe concluiu no ano passado 1,8 quilômetros de pavimentação asfáltica e agora estamos retomando a conclusão de 3,3 quilômetros, sendo 2,6 na RO-135 e aproximadamente 1 quilômetro na RO-370”, reforçou.

Para o morador de Vila Marcão, André Bruno Queiroz, o asfalto vai acabar com a poeira. “Esse é um sonho bem antigo da população que estava esperando há muitos anos pelo famoso ‘chão preto’”, reforçou. A dona de casa, Nivercina Maia, moradora da RO-135, destacou que é o fim do sofrimento. “Moro há mais de 20 anos, e sofremos muito com a poeira e lama. Agora é só alegria e gratidão pelo início da obra de pavimentação asfáltica”, finalizou.

