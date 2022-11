Obras de pavimentação asfáltica são executadas pelo DER na RO-420, distrito de Nova Dimensão

O perímetro urbano da RO-420, no distrito de Nova Dimensão, em Nova Mamoré, recebe 3,5 quilômetros de nova pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ. Com recursos próprios do Governo de Rondônia, a obra é executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, com a união das equipes da 2ª Regional de Ariquemes, 15ª Regional Buritis e as Usinas de Asfalto de Ariquemes e Cacoal.

De acordo com o residente da 15ª Residência Regional de Buritis, Adecleito Effgen, o trabalho de terraplenagem é um dos principais componentes da construção de uma pavimentação asfáltica. “Esse é o serviço que nivela o terreno, deixando plano, evitando acidentes e problemas na obra. A terraplenagem possui uma ação conjunta de etapas, desde a topografia, subleito, leito, sub-base, base. Os trabalhos estão sendo possíveis graças à união das equipes que não estão medindo esforços para a execução da pavimentação. Agradeço o apoio incondicional da direção-geral do DER e do coordenador de Operações e Fiscalização do DER, Adeilso da Silva”, pontuou.

O gerente da 5ª Usina de Asfalto de Cacoal, Sebastião Cardoso enfatizou que a capa asfáltica possui uma espessura de 5 centímetros e 9 metros de largura. “Os serviços seguem o planejamento anual de trabalho do DER, com técnica e qualidade”, enfatizou.

Ronaldo Schmit, empresário há mais de 20 anos no distrito, destaca que, a população sofria muito com a poeira. “É o progresso que chegou para nós. As pessoas que chegam de fora, olham e acreditam no local, por receber investimentos. O asfalto chegou, o governador Marcos Rocha e o diretor-geral do DER, Eder André fazem um excelente trabalho aqui no distrito de Nova Dimensão”, disse.

O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes reforça que os serviços seguem a orientação do governador Marcos Rocha, para melhorar a vida dos cidadãos rondonienses. “São obras que impactam diretamente na vida do morador. É o fim da poeira e da lama nas portas das residências e empresas. É o Governo de Rondônia trabalhando e levando ações de melhorias nos 52 municípios”, comentou.

Fonte: Governo RO