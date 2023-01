Obras de recapeamento dão melhor trafegabilidade e segurança às vias públicas de Guajará-Mirim

As avenidas do município de Guajará-Mirim recebem “nova cara” com o recapeamento de 16 vias da malha viária urbana. Ao todo, por meio da execução dos serviços de recapeamento, serão realizados 20km por meio do convênio entre Governo de Rondônia e município, no valor de R$ 12.158.802,22 (doze milhões, cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e dois reais e vinte e dois centavos). O convênio faz parte do trabalho de “Infraestrutura Urbana”, lançado pelo Poder Executivo Estadual.

A metade da Avenida Princesa Isabel já foi recuperada, o trabalho foi realizado na Avenida Campos Sales até o trecho que liga a Avenida XV de Novembro. O trecho da Avenida Marechal Deodoro entre as avenidas Dom Xavier Rey e Campos Sales há anos apresentava crateras, ainda durante este serviço, foi refeito o asfalto no local, recebendo os agradecimentos dos moradores, comerciantes e dos transeuntes.

O comerciante Enilson Carlos Tadei, que tem seu comércio localizado na Avenida Dr. Lewerger ficou entusiasmado com a execução da obra. “Através da parceria entre o governo do estado e a prefeitura do município, as obras tem sido executadas com maior celeridade”, afirmou

Para o governador Marcos Rocha, a execução das obras tem o propósito de alavancar cada vez mais o desenvolvimento urbano e econômico do Estado. “As obras de recapeamento visam proporcionar mais segurança, melhores condições de circulação e qualidade de vida à população”, pontuou.

Segundo a prefeita Raissa Paes, o objetivo é garantir desenvolvimento, trafegabilidade e segurança à população guajaramirense. “Com os investimentos do Governo está sendo possível esse trabalho de revitalização e recuperação de nossas vias públicas. Logo também algumas avenidas que não são pavimentadas receberão asfalto novo e aí sim vamos garantir melhor trafegabilidade aos nossos munícipes. Essa parceria deu certo e muitas ações ainda estão por vir”, declarou a prefeita.

O trabalho de recapeamento na Avenida Princesa Isabel foi acompanhado pelo vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro São José, Eldo Pereira da Silva, que também é servidor municipal. “Estamos muito satisfeitos com este trabalho no nosso bairro e na cidade, pois é de qualidade, este asfalto é do tipo quente. A Princesa Isabel ganhou outra cara”, frisou.

Conforme o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte – DER, a frente de trabalho em Guajará-Mirim vai continuar, pois está prevista a obra de pavimentação asfáltica de uma extensão total de 7.140,00m, constituída com concreto asfáltico faixa c, com aplicação de imprimação, pintura de ligação, meio-fio e sarjeta executada com extrusora, base e sub-base de solo. O valor somado deste convênio com é de R$ 5.795.221,02 (cinco milhões, setecentos e noventa e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e dois centavos) previsto para serem executados neste ano.

Fonte: Governo RO