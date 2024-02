Obras de revitalização da praça municipal de Vale do Paraíso são concluídas

O município de Vale do Paraíso, região Central do Estado, já conta com a praça municipal Deusdeth Gomes Moreira totalmente revitalizada. Os serviços foram realizados pelo Governo de Rondônia, visando garantir um espaço público aos moradores que proporcione melhor estrutura e promova a integração social. As ações foram desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), com o projeto Governo na Cidade.

O convênio entre Governo do Estado e município está orçado em mais de R$ 404 mil. De acordo com engenheiro fiscal da Seosp, Felipe Cipriano, o projeto contempla a implantação de bancos, quiosques, pavimento, paisagismo e palco. “A equipe de fiscalização esteve presente durante toda a execução dos serviços, primando pela segurança dos trabalhadores e pela qualidade da reforma. O resultado foi satisfatório, proporcionando para a população local mais opção de lazer e um ambiente de socialização”, frisou.

A praça abrange uma área de 2.770,70 m2 e se tornou ponto de encontro para a população da região. O novo ambiente proporciona, também, a realização de festividades do município. Para o secretário da Seosp, Elias Rezende, a conclusão da obra de mais uma praça pública reafirma o compromisso da pasta em cumprir com o propósito do Governo de Rondônia, de levar mais opção de lazer e desenvolvimento aos municípios.

O titular da Seosp afirmou que,“a Secretaria tem executado um papel muito importante para o progresso nas cidades do Estado, por meio da execução de reformas e revitalizações de espaços públicos. Com isso, geramos desenvolvimento e qualidade de vida para os rondonienses. No ano passado realizamos muitas entregas de praças públicas e, certamente, em 2024 seguiremos firmes com esse mesmo objetivo, que é levar transformação de cenários aos municípios”, concluiu.

Fonte: Governo RO