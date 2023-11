Obras de revitalização da praça pública do distrito de Nova Califórnia ultrapassam 80% de execução

O distrito de Nova Califórnia, localizado a 350 quilômetros de Porto Velho está sendo contemplado com as obras de revitalização da praça pública da localidade. Os trabalhos estão avançados, com 85% de execução pronta. Um investimento de R$ 2.214.221,94 (dois milhões, duzentos e quatorze mil duzentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), de aporte do Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp). Os serviços são frutos do projeto Governo na Cidade, encabeçado pelo Governo de Rondônia em parceria com o município de Porto Velho. A obra é executada em uma área de 4.789,48 metros.

O projeto contempla a revitalização de um campo de futebol, quadra de vôlei de areia, quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre para a terceira idade, paisagismo e pista de caminhada. De acordo com a coordenadora de Infraestrutura e Serviços Públicos a Seosp, Márcia Nunes Alves, também estão em execução, a calçada para passeio, posteamento metálico com luminárias de LED para iluminação pública, lixeira ecológica em madeira plástica e bancos ecológicos em madeira plástica. “O novo ambiente certamente irá proporcionar mais opção de lazer para a população. Temos acompanhado de perto a execução dos trabalhos, que seguem em fase de conclusão. Nossa expectativa é entregarmos a praça totalmente revitalizada ao distrito, ainda neste mês de dezembro”, pontuou a coordenadora.

INVESTIMENTO EM ESPAÇOS PÚBLICOS

As obras de melhorias na infraestrutura de praças e espaços públicos nos municípios e distritos foram intensificadas durante o ano. A entrega desses ambientes ratifica o compromisso do Governo do Estado de Rondônia em proporcionar bem–estar e qualidade de vida para a população.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento nas obras de reformas e revitalização, vai ao encontro da visão de governança do poder executivo estadual. “O Governo do Estado tem reforçado as ações municipalistas aplicadas com recursos próprios nos 52 municípios, a fim de atender às necessidades da população, e gerando desenvolvimento de cada um. A obra da praça de Nova Califórnia faz parte desse propósito, proporcionando melhorias nas condições das estruturas do local, e do atendimento à população na prática de esportes, na qualidade de vida dos cidadãos, bem como promover o acesso digno aos serviços públicos voltados para o lazer na localidade”, ressaltou.

Segundo o secretário da Seosp, Elias Rezende, a conclusão de mais uma praça revitalizada reforça a proposta do Governo de Rondônia em promover desenvolvimento nos municípios. “Ao longo do ano tivemos o privilégio de fazer entregas de praças públicas em diversos municípios. O contentamento da população é a resposta de estarmos no caminho certo, levando progresso para as regiões e ambiente para que as famílias possam ter tempo de qualidade, com esporte e lazer”, destacou.

Fonte: Governo RO