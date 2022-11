Obras do Espaço Alternativo avançam e irão garantir mais conforto e segurança para a população

Alunos de 23 escolas do município de Porto Velho tiveram a oportunidade de conhecer os diversos pontos turísticos de Porto Velho e um pouco da história sobre a cidade, nesta terça-feira (22). A ação faz parte do projeto “City Tour”, do Governo de Rondônia, que é coordenado pela Superintendência Estadual de Turismo – Setur, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação – Seduc, junto aos municípios.

Os estudantes das escolas da Capital foram contemplados com um passeio após vencerem o concurso de melhor poesia sobre o tema: “Rondônia e suas Belezas Naturais”, em que foram selecionados alunos do 5° ao 9° ano do ensino fundamental.

O guia de turismo da Setur, Izaías Gomes salienta que, assim como os estudantes das escolas estaduais, as do município também terão oportunidades de conhecer os pontos turísticos do Estado, como aconteceu na terça-feira (22), em Porto Velho. “É uma oportunidade a estes estudantes conhecerem um pouco mais da nossa história, de cada ponto turístico da cidade, sendo um momento muito importante para compartilharmos tudo o que ocorreu no passado, que ficou como um marco para nós”.

O gestor da Superintendência Estadual de Turismo – Setur, Gilvan Pereira pontuou que “Rondônia possui belezas fantásticas, e os estudantes estão tendo a oportunidade em ter estas experiências, despertando a valorização pelo Estado”.

Durante o passeio pelos pontos turísticos pela Capital rondoniense, os alunos tiveram o acompanhamento dos professores responsáveis pela seleção. O tour foi iniciado pelo Palácio Rio Madeira, sede do Poder Executivo Estadual e seguiram para a praça das Três Caixas d’água; o prédio da Universidade Federal de Rondônia – Unir, que no local, funcionou o primeiro hotel de Porto Velho; Museu da Memória Rondoniense, (antigo Palácio do Governo) e a Catedral Sagrado Coração de Jesus, e por último, conheceram o Memorial Rondon.

Já no Memorial Rondon, o professor e historiador Lourismar Barroso compartilhou com os estudantes, toda a história de Marechal Cândido Rondon, que teve seu nome originando o Estado de Rondônia. Além da explanação histórica, os estudantes assistiram a um vídeo, que contou mais detalhes sobre a trajetória de Rondon, que desbravou o País. Ao final, os estudantes também receberam um kit da Superintendência Estadual de Turismo – Setur.

