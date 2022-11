Obras do Governo na Cidade seguem em andamento com ações de infraestrutura nos municípios

Primar pela qualidade de vida dos rondonienses com melhorias na infraestrutura dos municípios tem sido um dos propósitos do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp). A implantação do projeto Governo na Cidade já contemplou cerca de 48 cidades em todo o Estado e 29 dessas já iniciaram a execução de obras.

O atual cenário é fruto da atuação de uma gestão municipalista com parceria entre governo e município, que já resulta em mais de R$ 200 milhões de investimentos convertidos em construção, reforma e ampliação de praças e espaços públicos.

É o que acontece nos municípios de Alta Floresta, Alto Alegre, Alto Paraíso, Alvorada D`Oeste, Cabixi, Cacoal, Campo Novo, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Costa Marques, Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Monte Negro, Nova Brasilândia, Nova União, Novo Horizonte, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Pimenteiras, Rio Crespo, Rolim de Moura, São Francisco, São Miguel, Seringueiras, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso e Vilhena.

NOVOS CENÁRIOS

A execução dos trabalhos tem gerado transformação de novos cenários em cada cidade contemplada. É o que acontece em Alvorada do Oeste, com a revitalização da praça municipal, em uma área de 3.700 m². O projeto urbanístico conta com play ground, bancos, instalação de iluminação de Led, ambiente arborizado, com mudas de árvores Ipês, entre outras espécies. A praça também contará com rampas para promover acessibilidade aos cadeirantes da região.

Avanço, também, em Pimenta Bueno com a revitalização da Praça dos Pioneiros e do Complexo do Brejão, este popularmente conhecido pelos pimenta-bueneses. Antes era um simples campo de futebol, agora vai se tornar um complexo esportivo com área de 14.304,79m²; no bairro Nova Pimenta. O projeto urbanístico do complexo esportivo prevê um campo feito de grama natural com drenagem, vestiários e banheiros.

COMPROMISSO

A expansão das ações do projeto Governo na Cidade reafirma o compromisso do Governo de Rondônia em promover melhores estruturas nos espaços públicos proporcionando, consequentemente, bem-estar e mais qualidade de vida aos rondonienses.

Conforme citado pelo titular da Seosp, Erasmo Meireles e Sá, a implantação do Governo na Cidade veio ao encontro das necessidades externadas pelas prefeituras, agora, atendidas. Um projeto assertivo do Governo do Estado. “Estamos acompanhado de perto a evolução das obras e mudança de realidade em cada município assistido pelo projeto. Não medimos esforços para dar celeridade aos trabalhos e o diálogo junto às prefeituras tem sido um fator determinante para o cumprimento do nosso propósito e também um pedido do governador Marcos Rocha. Afinal, onde tem obra acontecendo tem desenvolvimento chegando”, enfatizou Meireles.

